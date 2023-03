Recensione Realme C55: i base gamma vogliono alzare il livello

La famiglia C di Realme alza il tiro. E non siamo noi a dirlo, ma l'azienda stessa. La famiglia di fascia bassa di Realme ora vuole proporsi come una soluzione comunque distintiva con almeno una caratteristica unica, quantomeno per la fascia di prezzo. Partiamo quindi con lo scoprire questo Realme C55 come parte di un nuovo percorso.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Realme C55 è a tutti gli effetti uno smartphone economico e questo ovviamente traspare anche dal fatto di essere interamente realizzato in plastica. Questo però non leva il fatto di avere comunque un design gradevole. Il retro infatti è realizzato in una finta finitura in stile acciaio spazzolato, con un blocco invece liscio e satinato attorno al comparto fotografico, da dove sporgono due cerchi separati per le fotocamere dello smartphone. Il profilo è squadrato, come impone il nuovo canone di design, che personalmente non ci dispiace affatto.

Peccato per il tasto fisico di accensione, che contiene anche il lettore di impronte digitali, che è un po' tremolante, tradendo più di tutto la sua qualità non certo da top di gamma. Il peso è di 189 grammi, corretto per il tipo di prodotto, ed è tutto sommato abbastanza sottile con i suoi 7,89 millimetri di spessore.

È però comunque uno smartphone dalle dimensioni importanti e non certo compatto.