Recensione Realme 9

Realme 9 è uno smartphone di fascia bassa del mercato Android. Abbiamo pertanto un processore tutto sommato abbastanza modesto, per quanto comunque con una sua dignità. Parliamo dello Snapdragon 680 octa core a 6 nanometri, accoppiato alla GPU Adreno 610. Abbiamo poi 6 o 8 GB di RAM e sempre 128 GB di memoria interna. C'è anche il supporto alla memoria espandibile grazie allo slot triplo, che fa sì che non si debba rinunciare alla possibilità di utilizzare due nanoSIM in contemporanea. Abbiamo il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e l'NFC, ma non l'uscita video tramite USB-C. Comprensibile per la fascia di prezzo. Il lettore di impronte digitali è posizionato all'interno del display e funziona in modo rapido e preciso.

L'audio è mono dallo speaker dello smartphone, ma in conpenso troviamo ancora il connettore da 3,5 millimetri per le cuffie. Nel complesso le prestazioni dello smartphone sono più che discrete, considerando anche il processore che non si è rilevato brillantissimo.