Recensione Realme 10: la cura alla crisi?

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Hardware

Anche quest'anno la smartphone è 4G e non supporta quindi il 5G. Una scelta controcorrente, che però ha sicuramente permesso all'azienda di concentrarsi su altri aspetti e di tenere il prezzo basso. Considerando lo stato attuale della rete 5G per molti non sarebbe percepibile la differenza. Abbiamo il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e per fortuna abbiamo anche il jack audio da 3,5 millimetri . Il lettore di impronte è posizionato sul lato destro ed è preciso, ma non particolarmente veloce. A tratti è addirittura lento. Speriamo che un aggiornamento software possa velocizzarlo.

Fotocamera

Poco brillante la parte video dove i filmati sono solo in Full HD, a 30 o 60fps. Nonostante questi dati non particolarmente entusiasmanti anche la stabilizzazione non è convincente: in movimento le clip saranno molto "agitate" e con anche qualche cambio di luminosità un po' troppo repentino. Sicuramente si può fare di meglio con un aggiornamento software.

Con forti luci fatica un po' a mantenere una gamma dinamica ampia, andando un po' a scurire le zone di ombra, mentre con poca luce la definizione scende rapidamente. La modalità notturna però ne migliora decisamente la nitidezza (senza fare miracoli sulla luminosità). È un peccato per l'assenza di una fotocamera grandangolare, che in certi contesti avrebbe permesso di fare degli scatti interessanti. Discreta nel complesso la fotocamera frontale.

Display

In più il display ha una luminosità di picco di 1.000 nits ed è protetto da Gorilla Glass 5. A chiudere il cerchio il touch sampling a 360 Hz. Al netto dei numeri il display di questo Realme 10 è uno dei suoi punti forti. Si fa apprezzare in ogni condizione e anche la luminosità automatica funziona bene. Aggiungiamo solo che lo schermo è identico a quello di Realme 9, che però a solo sei mesi di anzianità.

Software

Non ci sono novità nel software di questo Realme 10, che monta la Realme UI 3.0 basata su Android 12, aggiornata con le patch di settembre 2022. Il software è reattivo e scattante e le funzionalità che troviamo sono più o meno le stesse di sempre. Abbiamo il menù laterale con le scorciatoie, un ampio menù di personalizzazione e una modalità per massimizzare le prestazioni in gioco. Ancora una volta abbiamo la possibilità di "espandere" la RAM fino ad altri 5 GB aggiuntivi, anche se bisogna sempre essere consci che è un modo per sfruttare la memoria interna a supporto della RAM e non veramente di RAM in più.

In questa ottica c'è anche una nuova funzione che aumenta il volume al 200%. Quello che fa in realtà è garantirvi la massima pressione sonora possibile per lo speaker, andando però a sacrificare un po' la qualità.