Recensione POCO X5: la promo di lancio è servita

Confezione

All'interno della confezione troviamo un cavo USB/USB-C, un alimentatore da 33W e una apprezzata cover in silicone trasparente per proteggere il dispositivo.

Costruzione ed Ergonomia

Il design di POCO X5 è semplice, in perfetto stile dell'azienda. Sul retro capeggia la scritta POCO, come in praticamente tutti i modelli dell'azienda. In mano lo smartphone è abbastanza leggero grazie ai suoi 189 grammi, non pochi in assoluto, ma non tanti se consideriamo comunque le dimensioni generose del dispositivo. Lo spessore è di 7,98 millimetri e l'azienda è riuscita anche a renderlo resistente agli spruzzi secondo lo standard IP53.

POCO X5 è interamente realizzato in plastica ma è un compromesso che ovviamente si accetta quando si acquistano smartphone in questa fascia di prezzo. Il lettore di impronte digitali è posizionato sulla destra in modo abbastanza comodo per un utilizzo quotidiano agevole.