Recensione POCO X5 Pro: il primo best buy del 2023

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

POCO X5 Pro è uno smartphone semplice e ancora riconoscibilmente POCO, non solo per la scritta vistosa sul retro, ma anche per le linee "familiari". Rispetto al modello "non Pro" il profilo è più squadrato e in mano comunque si riesce a utilizzare con semplicità. È interamente realizzato in plastica e questo si nota. Non può essere classificato come un difetto, ma di sicuro non si potrà pensare di avere a che fare con uno smartphone di fascia più alta quando lo si maneggia. Ci sono però una serie di pregi da elencare: è sottile 7,9 millimetri, ha un peso di soli 181 grammi e soprattutto è resistente ad spruzzi e polvere secondo lo standard IP53.

La grande differenza è nel processore, un rodatissimo Snapdragon 778G octa core a 2,2 GHz realizzato a 6 nanometri. Abbiamo poi 6 o 8 GB di RAM e di pari passo 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2. Non velocissima, ma veloce quanto bassa nella fascia di prezzo. Purtroppo non c'è la possibilità di espandere la memoria, ed è davvero un peccato per la categoria. Abbiamo poi la connettività 5G, il Wi-Fi 6 , il Bluetooth 5.2 e ovviamente l'NFC per i pagamenti mobili.

Fotocamera

Rispetto a POCO X5, in questa variante X5 Pro troviamo una fotocamera principale di livello superiore.

Parliamo del sensore da 108 megapixel ƒ/1.9, accompagnato poi da una 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2 e da una troppo poco utile, vista la sua risoluzione, 2 megapixel ƒ/2.4 per le macro.

La qualità degli scatti di questo POCO X5 Pro ci ha stupito in positivo, soprattutto dopo un'esperienza non certo delle più brillanti del modello più economico. La foto sono nitide, con un buon bilanciamento dei colori e anche un buon bilanciamento delle luci. L'HDR non sarà efficace come in alcuni smartphone premium ma come potete vedere anche voi dagli scatti qui sotto, si difende comunque molto bene. Anche di notte le foto sono comunque nitide e il rumore digitale non "distrugge" gli scatti. La modalità notte aumenta in modo sensibile la quantità di luce negli scatti, anche se non stravolge il risultato finale, che è appunto buono anche in modalità automatica. Sottotono invece la fotocamera grandangolare, che offre scatti non molto definiti anche con buona luce.

Più che discreta infine la fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.4.

Discreti anche i video in 4K a 30fps dalla fotocamera principale, andando a colmare quello che era uno dei difetti più grandi del modello più economico. Dalla grandangolare invece si possono fare video solo in Full HD, così come anche dalla fotocamera frontale.