Recensione POCO X4 Pro: tutto quello che serve

POCO è diventato in questi anni il brand della fascia economica più rilevante in assoluto e ogni lancio potrebbe quindi essere la nascita di un nuovo best buy. Scopriamo questo POCO X4 Pro.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo lo smartphone stupisce per delle forme molto squadrate. Il retro è completamente piatto e i bordi sono tagliati in modo abbastanza netto. Se il profilo è sicuramente in plastica lo stesso lo stesso non si può dire della parte posteriore. Non c'è niente che possa indicare che sia vetro (e se lo fosse POCO ce lo farebbe sicuramente sapere), ma indubbiamente la qualità del materiale è ottima. Non siamo molto convinti della scelta di design con un blocco sporgente molto ampio. Sarebbe stato interessante, andando ad azzerare i dondolii quando è poggiato sul tavolo, se solo la fotocamera principale non sia ancora sporgente a sua volta.

Hardware

Tra i dettagli segnaliamo la presenza di porta ad infrarossi, di jack audio e anche di un discreto sistema di vibrazione. Non il migliore in assoluto, ma neanche il peggiore. Il sensore di prossimità non sembra di tipo classico, ma nonostante questo non abbiamo notato alcun difetto durante l'utilizzo.

POCO X4 Pro è dotato di un hardware di tutto rispetto e punta a essere il top della gamma POCO per questo inizio anno. Abbiamo un processore Snapdragon 695 octa core a 6nm , fino a 2,2 GHz. Abbiamo poi una GPU Adreno 619 e 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna sarà di conseguenza di 64 o 128 GB UFS 2.2, espandibile tramite lo slot per una microSD. Lo smartphone è poi dual SIM, supporta il 5G e il Wi-Fi ac dual band. Presente poi il Bluetooth 5.1 e anche l'NFC per i pagamenti in mobilità.

Fotocamera

POCO X4 Pro porta in dote una fotocamera da 108 megapixel ƒ/1.9 , una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una poco utile 2 megapixel macro ƒ/2.4. Il sensore principale è decisamente interessante per questa fascia di prezzo. Intendiamoci, non basta il numero della risoluzione a raccontare una fotocamera, ma indubbiamente gli scatti ci hanno stupito in positivo per la categoria dello smartphone, almeno con buona luce. Le foto sono nitide, con un buon effetto bokeh naturale e colori ben tarati. Soffre quando la luce è poca, ma all'esterno la modalità notturna può decisamente venirvi incontro. Nel complesso quindi una fotocamera che per il tipo di smartphone che X4 Pro vuole essere non vi deluderà. Sufficiente anche la 16 megapixel ƒ/2.4 frontale incastonata nel foro. Peccato solo per i video che si possono registrare al massimo in FullHD a 30fps e che risultano un po' tremolanti.

Display

Software

POCO X4 Pro arriva sul mercato con la MIUI 13.0.1, purtroppo al momento basata su Android 11. Le patch sono quelle di gennaio 2022. Peccato non aver trovato a bordo l'ultima versione di Android. Mancanza purtroppo condivisa con altri smartphone concorrenti usciti in questo periodo. In ogni caso si tratta comunque di un software completo e fluido come dovrebbe. Nonostante i 120 Hz non è impossibile notare qualche leggero rallentamento, che comunque non pregiudica affatto la qualità dello smartphone, ma mostra solo qualche limite della CPU.

Troviamo una buona selezione delle migliori funzioni della MIUI, come la modalità gioco, i temi, la barra laterale per aprire app in modalità finestra e il secondo spazio. Purtroppo troviamo molte app preinstallate, per fortuna facilmente rimovibili.