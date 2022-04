Recensione POCO F4 GT: non solo per i gamer

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

La famiglia di smartphone POCO serie F è da sempre quella al top per quanto riguarda la qualità costruttiva. E questo F4 GT non è da meno, con una scocca laterale interamente in metallo e un retro in vetro opaco. È uno smartphone robusto e rigido, che paga il suo prezzo con il peso di 210 grammi. Lo spessore di 8,5 millimetri è comunque nel complesso abbastanza sottile. Lateralmente abbiamo, oltre al tasto fisico per l'accensione che è anche un lettore di impronte digitali, due interruttori che sbloccano magneticamente due tasti fisici aggiuntivi per il gaming, ma non solo.

Il design si spinge comunque un po' oltre rispetto al solito (per la serie F), potrebbe piacere come no.