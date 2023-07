La prova del box Android Auto Wireless che si compra su Amazon

I box per aggiungere il supporto ad Android Auto Wireless iniziano ad essere sempre più. AAWireless ha aperto la strada, ma poi è arrivata Ottocast e Motorola . Oggi proviamo il nuovo box aggiornato di Ottocast, lanciato proprio quest'anno. È esteticamente identico al modello precedente (che non abbiamo provato) e immaginiamo che siano stati fatti aggiustamente hardware e software per massimizzare compatibilità e stabilità.

Il funzionamento di questo Ottocast A2Air è identico agli altri prodotti simili. Serve ad aggiungere il supporto ad Android Auto Wireless per le auto che hanno il supporto nativo ad Android Auto, ma non alla sua versione senza fili. Non funziona quindi per auto che non hanno questo sistema già presente o che hanno genericamente degli autoradio con Android come sistema operativo (cosa che spesso crea fraintendimenti).

Nella confezione sono presenti due cavetti (uno per auto con USB-A e uno per auto con USB-C), ma la praticità di avere la possibilità di usare qualsiasi cavo USB-C farà sì che, come abbiamo fatto noi, potrete utilizzare il cavo della lunghezza che preferite.

Il box è attivo in massimo 20 secondi (l'azienda parla di 13 secondi) dall'accensione dell'auto e a quel punto si dovrà selezionare il box dalla lista dei dispositivi Bluetooth dallo smartphone. Questo solo per la prima connessione, visto che successivamente la riconnessione avviene in automatico.

A meno che non abbiate un Pixel Watch al polso.

Per il resto il funzionamento è senza intoppi, veloce e preciso, proprio come se Android Auto Wireless fosse sempre stato attivo nella vostra auto. Rispetto all'Ottocast che avevamo provato noi funzionano bene anche le chiamate. Non ci sono quindi grandi novità o differenze rispetto ai concorrenti. È possibile anche l'aggiornamento firmware, ma l'operazione non è proprio per tutti. L'azienda stessa sconsiglia di aggiornare il proprio A2Air a meno che questo non mostri comportamenti anomali.

Il vero vantaggio di questo box è l'essere disponibile con semplicità su Amazon e di poterselo portare a casa per 79€, meno del prodotto Motorola. Uguale ad AAWireless, che però non è disponibile sul famoso store. Per acquistarlo al prezzo indicato dovete selezionare il coupon da 20€ sulla pagina di Amazon.