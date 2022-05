Recensione OPPO Reno7: una (bellissima) crisi d'identità

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Reno7 è uno smartphone molto elegante e gradevole. Unico nella sua colorazione arancione in fibra di pelle. Il profilo poi è in metallo, ma nel complesso il peso è molto contenuto: solo 175 grammi di peso. Lo smartphone è poi spesso solo 7,5 millimetri. Non viene molto pubblicizzata come specifica ma siamo felici di scoprire che OPPO Reno7 è resistente agli spruzzi secondo lo standard IPX4.

L'audio è purtroppo solo mono. Segnaliamo la presenza di jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri e l'anello led attorno alla fotocamera sul retro che funge anche da led di notifica (ma vi costringe a tenere lo smartphone girato faccia in giù). Male la vibrazione, troppo "molle" e simile a quella di smartphone estremamente economici. Buono invece il lettore di impronte digitali presente all'interno del display.

Abbiamo un processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz a 6nm con GPU Adreno 610, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per fortuna espandibili tramite microSD. La memoria interna è UFS 2.2, quella RAM è LPDDR4X. Discreta ma non esaltante la connettività. Abbiamo il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e l'NFC, ma purtroppo non il 5G. Benché non sia ancora una tecnologia così diffusa crediamo che ormai dovrebbe esserci in questa fascia di prezzo.

L'hardware di questo OPPO Reno7 è tutto sommato modesto. Non c'è ovviamente niente di male nel realizzare un prodotto di questa tipologia, ma fatichiamo a capire la ragione per cui questo smartphone porta il nome di una serie solitamente di fascia superiore (anche nel prezzo).

Fotocamera

OPPO Reno7 ha quattro fotocamere: la principale da 64 megapixel ƒ/1.7, una 2 megapixel ƒ/2.4 in bianco e nero, una 2 megapixel ƒ/2.4 microscopica e una frontale da 32 megapixel ƒ/2.4.

La fotocamera principale realizza scatti discreti, ma dobbiamo comunque segnalare che in vari casi abbiamo notato una gestione delle forti luci non perfetta, così come una definizione non perfetta negli scatti in cui l'illuminazione non era perfetta. La modalità notturna aumenta la luminosità degli scatti al buio, ma non risolve il problema del molto rumore digitale presente. Simpatica la fotocamera microscopica: permette di fare degli scatti unici, anche se un sensore a risoluzione superiore avrebbe sicuramente reso il tutto più godibile. Più che sufficiente invece il sensore frontale.

I video si possono registrare solo in Full HD a 30fps, veramente un peccato per uno smartphone di fascia media. Le immagini sono discrete, ma non stupiscono. La stabilizzazione è solo sufficiente.