Recensione OPPO Reno 8: medio gamma in salsa OPPO

Confezione

Nella confezione azzura di OPPO Reno 8 troviamo un alimentatore da ben 80W, un cavo USB/USB-C e a sorpresa anche un adattatore da USB-C a USB-A. Purtroppo niente cover inclusa nella confezione.

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Reno 8 richiama in modo molto fedele il design della variante Pro e questo è assolutamente un pregio, visto che abbiamo definito questo modello come il telefono più bello dell'anno. A differenza del suo fratello maggiore questo OPPO Reno 8 è però realizzato interamente in plastica e al tatto si nota la differenza. Questo però gli permette di rimanere molto leggero, con soli 179 grammi di peso. Lo smartphone è poi comunque IP54 e resiste quindi agli spruzzi. In mano è comunque comodo da utilizzare e si nota con piacere la cura nei dettagli per quanto riguarda il design.

OPPO Reno 8 fa affidamento sul processore Dimensity 1300 octa core da 3 Ghz a 6 nanometri. Si tratta di una CPU molto recente e con processore grafico Mali G77 MC9. Questo SoC garantisce buone prestazioni, anche sotto sforzo, il tutto accoppiato a 8 GB di RAM. La memoria interna è disponibile nel taglio unico di memoria da 256 GB in tecnologia UFS 3.1, non espandibili tramite microSD. La connettività è 5G, abbiamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth addirittura 5.3 e il chip NFC. Non c'è invece l'uscita video tramite USB-C, ma c'è ovviamente quella audio, visto che non è presente un jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie. Il carrellino estraibile offre il supporto a due nanoSIM e nel display c'è un buon lettore di impronte digitali ottico.

Fotocamera

OPPO Reno 8 non si evolve particolarmente per quanto riguarda il numero e tipologia di fotocamere di cui è dotato. Abbiamo infatti una 50 megapixel ƒ/1.8, una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 2 megapixel ƒ/2.4 per le macro. Si tratta di un comparto abbastanza standard per gli smartphone di fascia media attuali e a questo si aggiunge anche una 32 megapixel ƒ/2.4 all'interno di un foro nel display. La qualità fotografica di questo smartphone è comunque buona, nonostante la scheda tecnica non presenti particolari innovazioni. Con buona luce le foto sono nitide e la messa a fuoco è veloce e precisa. Ci sono circostanze in cui l'HDR sembra un po' più "presente" rispetto ad altri smartphone di fascia superiore, ma niente che possa davvero danneggiare il risultato finale. Discreto anche il bilanciamento del punto di bianco, che è però meno preciso quando si scatta in penombra. Anche qui non abbiamo mai avuto modo di rilevare scatti deludenti e così neanche al buio. Reno 8 si rivela quindi un buon compagno per le foto quotidiane. La fotocamera grandangolare è discreta con buona luce, anche se ovviamente la risoluzione limitata ne riduce la definizione finale. Buona la fotocamera frontale. I video si possono registrare in 4K a 30fps e in Full HD dalla fotocamera grandangolare. La qualità è sufficiente, ma non ci ha stupito. Decisamente la registrazione video gioverebbe di un aggiornamento software, che ne possa migliorare la stabilità pur mantenendo alta la risoluzione.

Display

OPPO Reno 8 ha a disposizione un display piatto da 6,4 pollici con risoluzione di 1080 x 2400 pixel (FullHD+) in tecnologia AMOLED. È protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e garantisce anche un refresh rate aumentato a 90 Hz. Si tratta di un ottimo pannello con luminosità di picco di 800 nits. Lo schermo è brillante e perfettamente visibile anche all'esterno. Certo, il refresh rate (seppur aumentato) è rimasto quello di due anni fa, ma considerando gli aumenti di prezzo attuali ci sentiamo di non lamentarci.

Software

OPPO Reno 8 ha a disposizione Android 12 personalizzato con la ColorOS 12. È un peccato che a fine 2022 lo smartphone non abbia ricevuto l'aggionamento ad Android 13. Le patch di sicurezza sono comunque abbastanza recenti e sono aggiornate ad ottobre 2022. Il software offre le funzioni più classiche della ColorOS, come un'ampia personalizzaizone (come anche sulla schermata di always-on), la possibilità di clonare le app social e di messaggistica, la possibilità di dividere lo schermo e usare due app o di aprirle in una finestra mobile. Presente poi anche la barra laterale per le scorciatoie, uno spazio bambini e la possibilità di migliorare via software la riproduzione dei colori nei video. L'interfaccia di OPPO è ancora una volta una delle più fluide, più complete e più semplici da utilizzare nel panorama Android.

Autonomia

OPPO Reno 8 ha a disposizione una batteria da 4.500 mAh. Non è enorme, ma è più grande del suo predecessore spirituale (Reno 8 Pro) e grazie anche al processore garantisce un'autonomia più che buona superando senza problemi l'intera giornata lavorativa con un utilizzo medio intenso. Ottima la ricarica a 80W, una delle più rapide del mercato, in assoluto e non solo della fascia media.

Prezzo

OPPO Reno 8 viene commercializzato a 599€, un prezzo un po' alto. Al momento in cui scriviamo è scontato a 499€ che è una cifra decisamente più ragionevole ed è probabilmente il prezzo più giusto per questo smartphone, almeno come prezzo di lancio. Continuate a controllare il box a seguire per eventuali ulteriori sconti dei prossimi mesi.

Foto

Foto

Giudizio Finale OPPO Reno 8 OPPO Reno 8 è uno smartphone di fascia media che fa quello che promette, senza veri difetti e anche senza punti deboli. Certo il prezzo non è contenuto e qualcuno forse si sarebbe potuto aspettare qualcosa in più dal punto di vista hardware, ma la verità è che nell'utilizzo quotidiano ha tutto quello che serve, compresa una buona fotocamera principale e una ricarica fulminea. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 7.5 Hardware 8 Fotocamera 7.5 Display 8.5 Software 8 Autonomia 7.5 Prezzo 7 Voto finale OPPO Reno 8 Pro Ricarica fulminea

Ricarica fulminea Buona fotocamera principale

Buona fotocamera principale Bel display

Bel display Software completo e fluido Contro Niente jack audio

Niente jack audio Video solo sufficienti

Video solo sufficienti Prezzo di lancio non contenuto

Prezzo di lancio non contenuto Memoria non espandibile



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.