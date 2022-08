Recensione OPPO Reno 8 Pro: il prezzo della bellezza

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Reno 8 Pro è a nostro parere lo smartphone più bello mai lanciato negli ultimi anni. Non c'è ombra di dubbio sul fatto che l'apprezzamento estetico sia un fattore totalmente soggettivo, ma quello che è invece oggettivo è comunque la cura per i dettagli nel design di questo smartphone e la qualità dei materiali scelti. Sul retro troviamo un vetro Gorilla Glass 5 che curva dolcemente per creare il piccolo "altopiano" dove sono alleggiati tutti i sensori della fotocamera. Il profilo laterale in alluminio è poi quasi del tutto piatto e segue nello spessore il vetro posteriore, aumentando quindi in prossimità delle fotocamere. Pesa solo 183 grammi (pochi per i materiali scelti) ed è spesso appena 7,3 millimetri . In più è anche IP54 , ovvero resistente agli spruzzi (ma non a immersioni accidentali). La totale impermeabilità lo avrebbe reso perfetto, ma per il resto OPPO Reno 8 Pro è un eccellente lavoro di ingegneria e di design.

Abbiamo poi un unico taglio, quello con 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1, entrambe velocissime. Non c'è il supporto per le microSD, ma c'è quello per la doppia nanoSIM. Ottima la connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 e chip NFC. Non c'è purtroppo il jack audio. Buono però l'audio stereo garantito dallo speaker inferiore e dal supporto della capsula auricolare.

L'hardware di questo OPPO Reno 8 Pro è da smartphone di fascia medio alta. Abbiamo il nuovo processore Mediatek Dimensity 8100-MAX a 5 nanometri, octa core da 2,85 GHz e con processore grafico Mali G610 MC6 a supporto. Le prestazioni di questo processore ci hanno sorpreso. Riesce a mantenere preformance massime per oltre 10 minuti, per poi abbassarle a circa l'80% e mantenerle costanti su questo valore, senza ulteriore thermal throttling. Questo è poi il primo smartphone di fascia media con il processore proprietario MariSilicon X per le foto di OPPO.

Fotocamera

OPPO Reno 8 Pro ha a disposizione una fotocamera da 50 megapixel ƒ/1.8, una 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2 e una poco utile 2 megapixel ƒ/2.4 macro. Si tratta di un kit fotografico capitanato da un sensore principale di tutto rispetto, seppur ora senza stabilizzazione ottica. La grandangolare perde di risoluzione rispetto al suo predecessore e si nota, così come si nota l'assenza di una fotocamera zoom. Gli scatti realizzati dal sensore principali sono buoni in quasi ogni condizione di luce, ma si sente l'assenza della stabilizzazione ottica con scatti a volte un po' lenti in codizioni di luce non perfette, andando quindi a rischiare di "danneggiare" la foto con un micro movimento. Anche il bilanciamento del bianco non è sempre perfetto quando la luce non è ottimale, anche se in questi casi si può agire correggendo la foto dopo lo scatto. OPPO ha lavorato bene sugli scatti notturni. La modalità notturna realizza scatti definiti, non troppo "rumorosi" e anche in modalità automatica si ottengono immagini praticamente identiche e di qualità.

La fotocamera grandangolare è sufficiente di giorno, ma non molto di più. Di notte le foto sono invece deludenti. Più che discreta la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.4, con un ampio campo visivo per poter includere tutti i vostri amici nei vostri selfie. La registrazione video è possibile in 4K, ma non a 60fps, abbastanza un controsenso visto quella che vorrebbe essere l'indole fotografica dello smartphone. I video sono discreti, ma anche questi con un bilanciamento dei colori non perfetto. Con poca luce i video sono sorprendentemente luminosi, ma la stabilizzazione è insufficiente (come per la quasi totalità degli smartphone senza stabilizzazione). Pertanto meglio registrare solo stando fermi, per quanto possibile.