Recensione OPPO Pad Air: anche OPPO ha il suo tablet

Confezione

L'enorme confezione di OPPO Pad Air all'interno nasconde in realtà un contenuto abbastanza standard. Abbiamo infatti un alimentatore da 18W e un cavo USB-A/USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Pad Air si presenta alla grande, con una scocca in metallo per buona parte della sua superficie e una banda plastica con una texture 3D molto gradevole, sia alla vista che al tatto. Il tablet è poi spesso solo 6,9 millimetri. Il suo peso di 440 grammi è ben bilanciato fra la qualità costruttiva e la comodità di un tablet da usare tutti i giorni e magari portare con sé.

L'hardware di questo OPPO Pad Air è nella media per i prodotti di questa categoria (e quindi inferiore a telefoni della stessa fascia di prezzo). Abbiamo il processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 Ghz con GPU Adreno 610 e processo produttivo a 6 nanometri. La RAM ammonta a 4 GB e la memoria interna è disponibile nei tagli da 64 e 128 GB, con possibilità di espandere questa memoria sfruttando una microSD. Il carrellino estraibile permette infatti proprio di inserire una memoria espandibile, mentre invece non è previsto nessun supporto alle reti 4G/5G (e quindi lo slot per una SIM). Per il resto la connettività è abbastanza standard: Wi-Fi ac e Bluetooth 5.1. Non è presente il chip NFC, il GPS o un jack audio per le cuffie. Si fa perdonare con un audio stereo con quattro speaker di buona qualità. Abbiamo forse sentito più la mancanza di un lettore di impronte digitali. Nel quotidiano sbloccarlo ogni volta con un codice non è il massimo. Abbiamo una fotocamera principale da 8 megapixel ƒ/2.0 e una fotocamera frontale da 5 megapixel ƒ/2.0. Sufficienti per lo scopo per cui sono state pensate, ma niente di più.

Display

Il display di questo tablet è un ampio 10,36" in tecnologia IPS. La risoluzione è elevata, visto che parliamo di 2K (1200 x 2000 pixel), anche se purtroppo queste specifiche raccontano solo una parte della storia. Lo schermo infatti non è particolarmente luminoso e questo non solo gli impedisce di supportare la tecnologia HDR, ma soprattutto lo rende meno adatto ad un utilizzo all'esterno. Meglio all'interno dove al massimo della luminosità si riesce a usare senza problemi anche in pieno giorno. La sera sul divano ovviamente non avrete invece nessun problema. Lo schermo non ha un refresh rate aumentato e si ferma invece a 60 Hz.

Software

OPPO ha personalizzato Android 12 presente su questo tablet con la ColorOS for Pad, una versione "ingrandita" della ColorOS per smartphone. Non ci sono particolari funzionalità avanzate, ma il lavoro fatto sulla gestione delle finestre è molto buono. È facile destreggiarsi fra la possibilità di aprire le app affiancate o una sopra l'altra, grazie anche a dalle gesture e a un multitasking molto chiaro. Comodo anche il menù laterale per avviare rapidamente le proprie app preferite. È possibile poi "replicare" lo schermo del proprio smartphone OPPO sul tablet o espandere virtualmente la RAM grazie alla funzione apposita che "ruba" parte della memoria interna a questo scopo. Presente poi il Widevine L1 per la riproduzione dei contenuti streaming in HD. La fluidità è discreta. Non aspettatevi un sistema particolarmente scattante, ma non siamo mai incappato in blocchi totali del sistema, neanche per pochi istanti.

Autonomia

La batteria da ben 7.100 mAh garantisce circa 3 giorni di utilizzo medio, un po' meno se lo sfrutterete tutto il giorno come vostro unico dispositivo. La ricarica a 18W può essere considerata rapida, ma vista la capacità generosa della batteria non potete aspettarvi comunque tempi particolarmente ridotti.

Prezzo

OPPO Pad Air arriva in Italia a 299€, che diventano 349€ per la variante con il doppio della memoria interna. Sono prezzi a nostro parere alti. Non sappiamo se sia stata OPPO a fare una valutazione troppo ottimista del valore del tablet o se sia una questione di inflazione e mercato sfavorevole. È disponibile anche su Amazon. Controllate il box a seguire per eventuali sconti nei prossimi mesi.

Foto

Foto

Giudizio Finale OPPO Pad Air OPPO Pad Air è un bel tablet per l'utilizzo domestico. L'hardware è sufficiente per molti scopi e il software si comporta bene nella gestione delle finestre su uno schermo di queste dimensioni. Lo schermo però non è adatto per l'utilizzo all'esterno e il prezzo di lancio è un po' alto. Sommario Confezione 7 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 7 Display 7 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 6.5 Voto finale OPPO Pad Air Pro Ottima qualità costruttiva

