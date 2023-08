Recensione OPPO Pad 2: occhio al pacchetto completo!

Recensione OPPO Pad 2 È un periodo molto favorevole per i tablet. Di recente abbiamo provato Pixel Tablet, Xiaomi Pad 6 e presto anche il nuovo tablet Honor. Oggi è il turno della punta di diamante di OPPO per quanto riguarda i tablet. Parliamo ovviamente di OPPO Pad 2. OPPO Pad 2 599,00 € 847,00 € -29% Vedi l'offerta PRO Bundle lancio con penna e tastiera/cover

Bundle lancio con penna e tastiera/cover Ricarica molto veloce

Ricarica molto veloce Tanta memoria interna

Tanta memoria interna Design unico e gradevole CONTRO Prezzo non contenuto

Prezzo non contenuto Niente uscita video/jack audio

Niente uscita video/jack audio Manca il lettore di impronte digitali

Manca il lettore di impronte digitali Non c'è una versione 5G

Confezione

Purtroppo anche i tablet si stanno allineando agli standard degli smartphone e stanno rimuovendo gli alimentatori dalle loro confezioni. Questo è vero anche per questo OPPO Pad 2. All'interno troviamo infatti solo il cavo di ricarica, ma non altri accessori. Per fortuna fino al 31 agosto 2023 OPPO, che vende questo tablet in esclusiva sul sito, vi omaggerà anche della tastiera cover e della penna.

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Pad 2 ha un design particolare e unico (se non fosse solo che è condiviso con OnePlus Pad). È realizzato interamente in alluminio, che va a curvare morbidamente sui bordi del dispositivo. Sul retro il blocco della fotocamera è centrato, vicino ad un lato lungo, e circolare. Da qui partono dei centri concentrici che vanno a dare dei gradevoli riflessi al prodotto. Il tablet è sottile appena 6,5 millimetri, ma nonostante questo è abbastanza rigido per non flettersi sotto la forza delle mani. Il peso è di 552 grammi, non pochi, ma commisurato alle dimensioni di questo prodotto.

L'hardware di questo tablet è decisamente interessante. Abbiamo un processore Mediatek Dimensity 9000 octa core da 3,05 GHz realizzato a 4 nanometri e una GPU Mali G710 MC10. La RAM ammonta a 8 GB in tecnologia LPDDR5, mentre la memoria interna (non espandibile) è da 256 GB UFS 3.1. Discreta la connettività: abbiamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3 e la porta USB-C 2.0. Purtroppo questa non può garantire l'uscita di segnale video, ma solo quello audio. Non è presente un jack audio da 3,5 per le cuffie. Manca anche il lettore di impronte digitali e l'unico sblocco biometrico è quello del volto 2D. L'audio è stereo ed è garantito da quattro speaker. È più che discreto, sia per il gaming che per la riproduzione dei video. La fotocamera principale da 13 megapixel ƒ/2.2 realizza degli scatti più che sufficienti, mentre quella frontale da 8 megapixel ƒ/2.28 è anch'essa più che sufficiente per le videochiamate. Ancora una volta ci domandiamo però se non fosse possibile inserire una fotocamera principale anche leggermente inferiore in prestazioni ma che permettesse al retro del tablet di essere completamente piatto.

Foto

Foto

Smart Touchpad Keyboard & Pencil

Abbiamo avuto la possibilità di testare anche i due accessori originali di OPPO per quanto riguarda Pad 2. Parliamo della Smart Touchpad Keyboard, ovvero la cover tastiera e della Pencil, ovvero la penna. La cover tastiera permette di proteggere il tablet, aggiungendo al tempo stesso la comodità di una tastiera qwerty completa, accoppiata anche ad un touchpad. Quest'ultimo non è enorme, ma si difende bene per la categoria. Il suo pregio è sicuramente quello di supportare il click fisico in qualsiasi punto dello stesso. Dalle impostazioni potete anche invertire la direzione di scroll. I tasti non sono purtroppo retroilluminati e sono ovviamente più piccoli di una tastiera standard, ma sono comunque ancora abbastanza grandi per essere raggiungi con semplicità. Abituarsi è abbastanza rapido. L'inclinazione del display ci è sembrata corretta per un utilizzo sulla scrivania, ma potrebbe essere un po' troppo verticale per un utilizzo sulle gambe. Purtroppo l'inclinazione non può essere cambiata. La Pencil di OPPO ha una latenza di 2 millisecondi e supporta 4096 livelli di pressione. Tramite l'app note di OPPO è possibile anche passare dalla scrittura alla gomma con un doppio tap sulla penna stessa, che non è dotata di pulsanti fisici. La ricarica avviene magneticamente agganciando la penna alla parte superiore del tablet.

Display

Lo schermo di questo OPPO Pad 2 è un 11,61 pollici di diagonale con risoluzione di ben 2000 x 2800 pixel. Si tratta di uno schermo IPS, ma supporta comunque un refresh rate fino a ben 144 Hz, oltre che avere colori brillanti e gradevoli. La luminosità massima è di circa 500 nits, non tantissimi, ma comunque nella media per prodotti simili. Lo schermo è comunque godibile, soprattutto per un utilizzo casalingo. Il pannello ha un formato particolare, di 7:5, una via di mezzo molto gradevole fra il 16:9 allungato e il 4:3 più squadrato.

Software

OPPO Pad 2 ha a bordo la ColorOS 13.1 che va a personalizzare Android 13. Al momento il tablet viene venduto con le patch aggiornate a luglio 2023. Il sistema operativo di per sé non sembra avere tantissimi adattamenti per il grande formato. Sono presenti comunque sia lo schermo diviso che la possibilità di aprire app in finestra, funzionalità comunque presenti allo stesso modo anche sugli smartphone. È stata per esempio rimosso il supporto alla dock delle app preferite, che è presente nella schermata principale, ma che sparisce appena si apre un'app. C'è la barra laterale che permette comunque in parte di rimediare a questa mancanza. Tra le altre funzionalità aggiuntive troviamo anche gli strumenti di gioco per massimizzare le prestazioni di gioco e la funzionalità di auto centratura del volto all'interno delle videochiamate. Speriamo che OPPO possa aggiungere più funzioni per rendere davvero diverso questo tablet nel suo software.

Autonomia

La batteria di questo tablet è da ben 9.510 mAh. I risultati sono interessanti, ma non stravolgenti. Arrivare a un giorno di utilizzo abbastanza intenso è la regola, ma non è detto che possiate chiudere anche una seconda giornata senza una ricarica intermedia. OPPO Pad 2 è però uno dei tablet con la ricarica più veloce in circolazione: ben 67W di potenza supportata in ingresso, anche se dovrete procurarvi da voi un alimentatore compatibile.

Prezzo

OPPO Pad 2 è un'esclusiva dello store di OPPO e viene proposto a 599€. Il prezzo include però, almeno fino a fine agosto anche la cover tastiera e la penna. Vedendolo da quest'ottica è ovviamente un prezzo interessante, per chi cercava un pacchetto completo. Se però eravate interessati al solo tablet e lascereste in un cassetto gli accessori, la cifra richiesta è davvero troppo alta e ci sono concorrenti che fanno decisamente meglio, a cifre inferiori.

Foto

Foto

Giudizio Finale OPPO Pad 2 OPPO Pad 2 è un tablet interessante, dal buon design, dal software fluido e dal display ampio. La concorrenza è però molto agguerrita e il prezzo chiesto è davvero troppo alto. Se però cercavate un bundle con tastiera fisica e penna allora la questione assume tutta un altro senso e questo OPPO Pad 2, almeno finché la promozione rimane valida, è un acquisto molto interessante. Sommario Confezione 6.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 7.5 Display 8 Software 7.5 Autonomia 7.5 Prezzo 6.5 Pro Bundle lancio con penna e tastiera/cover

Bundle lancio con penna e tastiera/cover Ricarica molto veloce

Ricarica molto veloce Tanta memoria interna

Tanta memoria interna Design unico e gradevole Contro Prezzo non contenuto

Prezzo non contenuto Niente uscita video/jack audio

Niente uscita video/jack audio Manca il lettore di impronte digitali

Manca il lettore di impronte digitali Non c'è una versione 5G



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.