Recensione OPPO Find X5

Confezione

La confezione di OPPO Find X5 contiene al suo interno un cavo USB/USB-C, una cover in silicone grigio scuro e un alimentatore da ben 80W. Difficile trovare molti smartphone con alimentatori così potenti in confezione. Infine veniamo omaggiati di un piccolo adattatore da USB a USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

OPPO Find X5 richiama i lineamenti del suo fratello Pro andandone però a variare alcuni aspetti. La finitura posteriore è infatti in vetro satinato. Una finitura pregevole sia al tatto che alla vista. In più anche se è facile che vi rimangano dei segni sopra (vista la sua "morbidezza") è altrettanto facile levarli. Peccato solo che lo smartphone non sia impermeabile e che questo vetro non sia un tutt'uno con quello del blocco lucido delle fotocamere. Il profilo è in metallo e il peso si attesta sui 196 grammi, un valore non contenuto ma non eccessivo per le dimensioni.

Find X5 è indubbiamente un top di gamma, ma non è un top di gamma premium. Abbiamo comunque il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e 8 GB di RAM. La memoria interna ammonta a 256 GB e non è espandibile. Ottima la connettività: supporto dual SIM, eSIM, NFC e Wi-Fi 6. Il Bluetooth è aggiornato alla versione 5.2 e abbiamo anche l'uscita video tramite porta USB-C 3.1. Il lettore di impronte digitali è posizionato all'interno del display ed è veloce e preciso. Buono l'audio stereo, anche se non è sicuramente al top della categoria. Abbiamo poi il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Fotocamera

Le fotocamere di OPPO Find X5 si presentano sulla carta estremamente simili a quelle della sua variante Pro. Una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 50 megapixel grandangolare ƒ/2.2 e una 13 megapixel ƒ/2.4 zoom 2x. Nonostante sulla carta siano simili in realtà la tecnologia che vi ruota attorno non è la stessa e nei risultati si notano le differenze. Si tratta pur sempre di una fotocamerea da top di gamma, con risultati definiti, ricchi di dettagli e con un buon bilanciamento del colore. Se vogliamo confrontare questi risultati rispetto alla variante Pro però notiamo in generale una tendenza a realizzare scatti più scuri, con zone d'ombra quindi più difficili da recuperare anche via software. Peccato poi che proprio come il fratello maggiore anche qui non vi sia uno zoom più spinto del 2x, anche se ad un prezzo un po' più basso è forse più acettabile. Buona la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.4 e buono anche tutto il comparto video che permette di registrare filmati fino a 4k a 60fps. Le immagini sono ricche di dettagli e anche molto stabili. Peccato però per la fotocamera frontale che si ferma al Full HD. Non accettabile da un top di gamma 2022.

Display

Anche se non si tratta di uno schermo QHD+, il pannello da 6,55 pollici FHD+ di OPPO Find X5 è sicuramente uno dei suoi punti forti. Si tratta di uno schermo con risoluzione di 1080 x 2400 pixel in tecnologia AMOLED e refresh rate fino a 120 Hz. Non essendo un display LTPO questo refresh rate varia però solo fra 60 e 120 Hz, senza valori intermedi (o inferiori). Lo schermo ha poi una luminosità di picco di ben 1.000 nits e supporta pienamente l'always-on display, oltre che il nature tone display. Il display è comunque ancora una volta curvo ai bordi, una soluzione che potrebbe non andare a genio proprio a tutti.

Software

Find X5 viene venduto in Italia con a bordo Android 12 aggiornato con le patch di febbraio 2022. Il software abbastanza aggiornato è poi personalizzato con l'interfaccia ColorOS di OPPO, in questo caso nella versione 12.1. Si tratta come già detto di una delle personalizzazioni più complete sul mercato con un discreto numero di funzionalità di rilievo. Abbiamo per esempio la possibilità di modificare a piacimento molti dei dettagli del tema, potendo anche scegliere di variare le palette dei colori in perfetto stile Android 12. Abbiamo poi il game toolkit, la barra laterale per le app e le scorciatoie, l'avvio rapido sul lettore di impronte digitale e la modalità ad una mano.

Autonomia

OPPO Find X5 è dotato di una batteria da 4.800 mAh che garantisce nel complesso una buona autonomia, anche se i consumi del processore potrebbero metterlo a dura prova nelle giornate più lunghe. Per fortuna, pur non arrivando ai valori di OPPO Find X5 Pro, anche lui è dotato di sistemi di ricarica fulminei. Abbiamo la ricarica a 80W e quella wireless addirittura a 30W. Presente anche la ricarica wireless inversa a 10W.

Prezzo

Lo smartphone di OPPO viene venduto in Italia a 999€ nell'unico taglio di memoria 8/256. Sebbene sia decisamente più economico della versione Pro è innegabile che si tratti comunque di un prezzo troppo alto se confrontato a quello che offre il mercato. E se si vuole spendere così tanto non ha più senso prendere il premium del 2021 o spendere ancora qualcosa in più per il premium di quest'anno? Con i giusti sconti potrà sicuramente trovare il suo posto nel mercato.

Foto

Foto

Giudizio Finale OPPO Find X5 OPPO Find X5 è un ottimo smartphone, una versione "semplificata" del fratello Pro, ma comunque uno smartphone top di gamma a tutti gli effetti, soprattutto per display, software e velocità di ricarica. Quello che lo mette in difficoltà è il prezzo, veramente troppo alto. Neo lo scorso anno costava 200€ in meno. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8 Fotocamera 8 Display 9 Software 8.5 Autonomia 8 Prezzo 5.5 Voto finale OPPO Find X5 Pro Ottimo display

Ottimo display Ricarica velocissima

Ricarica velocissima Tanta potenza

Tanta potenza Uscita video USB-C Contro Video frontali solo Full HD

Video frontali solo Full HD Prezzo alto

Prezzo alto Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Manca una fotocamera zoom "spinta"



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.