Recensione OnePlus Nord CE 3 Lite: la definizione di medio gamma

Confezione

All'interno della confezione di OnePlus Nord CE 3 Lite troviamo un alimentatore da 67W, cosa per niente scontata nella fascia di prezzo, un cavo USB/USB-C e una cover in silicone semi trasparente.

Costruzione ed Ergonomia

OnePlus Nord CE 3 Lite ha un design tutto sommato gradevole, anche se l'impressione finale è molto diversa a nostro parere che si tratti della versione più scura o di quella gialla, estremamente più moderna e giovanile. Lo smartphone è interamente in plastica per quanto riguarda la scocca, ma la finitura posteriore è comunque buona e restituisce una sensazione di qualità al tocco. Lo smartphone resiste anche agli spruzzi secondo lo standard IP55 , il ché non è affatto scontato nella fascia di prezzo. Peso e spessore sono nella media per la categoria: 195 grammi e 8,33 millimetri. Il design comunque è studiato per minimizzare "l'impronta" dello smartphone.

Parlando di connettività abbiamo il Wi-Fi ac a doppia banda, il Bluetooth 5.1, il 5G e l'NFC. Molto apprezzata la presenza del connettore per il jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri. L'audio è stereo, almeno nella concezione, con la capsula auricolare che aiuta in parte lo speaker principale inferiore quando si guardano video o si ascolta musica.

Fotocamera

La fotocamera principale di questo smartphone OnePlus è da ben 108 megapixel.

È un bel upgrade in termini di risoluzione (anche se ovviamente poi gli scatti finali hanno risoluzione più bassa, sfruttando il pixel binning) e lo è anche in termini di risultati ottenuti. Il sensore principale di OnePlus Nord CE 3 Lite infatti permette di ottenere scatti buoni per la fascia media. In qualche caso la gestione delle forti luci non è perfetta, ma possiamo ritenerci soddisfatti nel complesso, con una buona definizione dell'immagine e una buona fedeltà dei colori. La qualità scende abbastanza rapidamente al calare della luce (e anche la messa a fuoco è un po' più pigra). Di notte scattare senza la modalità notturna attivata manualmente significa ottenere immagini impastate e non particolarmente eccitanti. I selfie dalla fotocamera da 16 megapixel ƒ/2.4 sono più che discreti per la fascia di prezzo.

I video si registrano purtroppo solo in Full HD a 30fps e sono discreti come qualità, anche se la stabilizzazione elettronica non è particolarmente entusiasmante.

Ah. Ci sono anche due fotocamere aggiuntive da 2 megapixel, una per le macro e una per la profondità. Inutili vista la loro risoluzione.