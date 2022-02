Recensione OnePlus Nord CE 2: più potenza, meno carisma

Recensione OnePlus Nord CE 2 OnePlus riparte anche nel 2022 con la sua linea Nord, iniziando con questo CE 2, che è un prodotto interessante, ma che è anche il primo di un nuovo corso di OnePlus. Scopriamolo nella nostra recensione. PRO "Compatto" e leggero

Confezione

All'interno della confezione di Nord CE 2 troviamo una cover in silicone semi-trasparente, un cavo USB/USB-C e un alimentatore per la ricarica rapida da ben 65W.

Costruzione ed Ergonomia

OnePlus Nord CE 2 è uno smartphone abbastanza standard dal punto di vista costruttivo, visto che come il suo predecessore è intereamente realizzato in plastica. Dove però l'azienda ha sperimentato un po' è sul design con una finitura lucida che in un solo componente va a coprire anche la parte delle fotocamere creando una sorta di collinetta, in qualche modo simile a quella che avevamo visto sui fratelli maggiori di casa OPPO. Ci è piaciuto molto come soluzione stilistica, peccato che la finitura trattenga molto le impronte. Lo smartphone è splash proof ma non ha nessuna certificazione per la resistenza all'acqua.

Hardware

OnePlus ha incluso in questo smartphone un processore di casa Mediatek. Per la precisione si tratta del Dimensity 900 octa core da 2,4 GHz con processo produttivo a 6nanometri. Il passaggio da Qualcomm a Mediatek ha permesso di aumentare sensibilmente la fascia di "potenza" senza stravolgere il prezzo. Abbiamo una GPU Mali G68 MC4, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Curiosità: adesso abbiamo anche l'espansione di memoria, andando a tradire una scelta storia, quella di non includere l'espansione di memoria, ormai storica per OnePlus. Abbiamo la connettività 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l'NFC e non manca neanche il jack audio, presente su questa variante anche lo scorso anno. Peccato per l'audio mono, sufficiente ma che non stupisce.

Fotocamera

Su OnePlus Nord CE 2 troviamo lo stesso kit di fotocamere dello scorso anno. Abbiamo una 64 megapixel ƒ/1.8, una grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Si tratta di un set di fotocamere più che sufficiente ma che di certo non stupisce. Con buona luce le foto sono dettagliate e con colori ben bilanciati, ma non è impossibile notare zone con meno nitidezza. Al calare della luce la situazione peggiora abbastanza rapidamente e al buio è obbligatorio utilizzare la modalità notturna. Peccato che in certe circostanze di buio estremo introduca tanto rumore digitale. Solo sufficiente anche la fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.2. I video in 4K a 30fps sono nitidi e ricchi di dettaglio, ma sembra che rispetto allo scorso anno si sia perso qualcosa in stabilizzazione con video leggermente più tremolanti.

Display

Lo schermo è un pannello da 6,43 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED. Questo schermo è sicuramente il componente più interessante di questo smartphone. È brillante e il refresh rate a 90 Hz restituisce un'esperienza assolutamente appagante. Rispetto allo scorso anno guadagna poi il supporto all'HDR10+ e un vetro protettivo Gorilla Glass 5, fra i più robusti in circolazione.

Software

OnePlus Nord CE 2 arriva sul mercato con Android 11 e la personalizzazione OxygenOS 11. In tutta sincerità, benché gli abbia fatto perdere un po' di personalità, possiamo ancora accettare che la personalizzazione abbia subito un avvicinamento a quella di OPPO e Realme, ma possiamo invece accettare meno di trovare uno smartphone lanciato senza Android 12 a così tanti mesi dalla sua ufficializzazione. OnePlus ci mette una toppa garantendo 2 versioni software nuove e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. All'interno del software troviamo funzioni interessanti come l'avvio rapido delle app alla pressione prolungata del lettore di impronte digitali posizionato nel display, una ricca personalizzazione estetica, con possibilità di modificare la luce del bordo display alla ricezione di una notifica, i colori di sistema, le icone e i font. Abbiamo poi anche il pannello Shelf di OnePlus (opzionale) e la modalità gioco che permette fra le altre cose di registrare il gameplay dei secondi precedenti al tocco di un tasto.

Autonomia

OnePlus Nord CE 2 mantiene la stessa batteria da 4.500 mAh (coerente con le dimensioni dello smartphone), ma introduce una ricarica rapida a ben 65W, tra l'altro denominata SuperVOOC e non più Dash Charge. La batteria comunque garantisce una giornata di utilizzo abbastanza intensa con qualsiasi tipo di utilizzo, merito probabilmente della buona efficenza energetica del processore.

Prezzo

OnePlus ha deciso di lanciare in Italia la sola versione 8/128 di questo smartphone. Il prezzo di lancio è di 359€, un prezzo corretto e "combattivo", seppur non stracciato. Lo smartphone sarà in preordine dal 3 marzo, con lancio al pubblico dal 10 marzo.

Giudizio Finale OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2 5G è uno smartphone concreto, che offre molto sotto molti aspetti: potenza, memoria, display, design e ricarica. Il software rimane valido, ma perde un po' del carisma e del fascino della OxygenOS. Peccato soprattutto che non ci sia già Android 12. La fotocamera non eccelle, ma per il prezzo potrà essere un compromesso accettabile per molti. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 8.5 Fotocamera 7 Display 9 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 7.5 Voto finale OnePlus Nord CE 2 Pro "Compatto" e leggero

