Recensione OnePlus Nord 3: una bella conferma

Recensione OnePlus Nord 3 Dopo un anno di pausa torna il "capostipite" della serie Nord di OnePlus, dopo qualche scivolone sulla serie CE (quella ancora più economica). Scopriamo il nuovo OnePlus Nord 3 in questa recensione completa. PRO Ricarica molto rapida

Memoria non espandibile Il software ha perso la sua unicità

Confezione

Nella confezione di questo smartphone troviamo un alimentatore da ben 80W. Si tratta di una bella sorpresa, soprattutto considerando la fascia di prezzo del prodotto. Assieme a questo troviamo anche un cavo USB/USB-C. Non c'è invece una custodia, che in passato invece abbiamo trovato.

Costruzione ed Ergonomia

OnePlus Nord 3 in termini di design è uno smartphone semplice, pulito e anche moderno. Nella colorazione verde da noi provata la finitura del vetro Gorilla Glass 5 sul retro è lucida e trattiene un po' le impronte, ma è comunque piacevole alla vista e al tatto. Le dimensioni sono abbastanza generose, ma nonostante questo non appare come tale. Il peso è di 193,5 grammi, anche grazie al frame in plastica e lo spessore è di 8,2 millimetri. Il design camuffa abbastanza bene le sue dimensioni. Ha anche la certificazione IP54 per la resistenza agli spruzzi e alla polvere.

Hardware

OnePlus Nord 3 ha un hardware da top di gamma, senza magari veri spunti premium, ma neanche senza punti di debolezza. Il processore è il potente Mediatek Dimensity 9000, accompagnato da ben 8 o 16 GB di RAM LPDDR5X e di conseguenza 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Questa memoria purtroppo non è espandibile con una microSD. Buona la connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, emettitore a infrarossi e supporto dual SIM (ma non eSIM). Discreto il lettore di impronte digitali ottico, posizionato nella parte più bassa del display, forse un po' troppo in basso. Lo smartphone è dotato poi di una grande camera di vapore e sul fianco uno slider fisico che permette di modificare rapidamente lo stato della suoneria, passando alla modalità silenziosa o vibrazione. L'audio è stereo e c'è il supporto al Dolby Atmos.

Fotocamera

Il comparto fotografico di questo smartphone prevede ancora una volta un sistema a tripla fotocamera. Abbiamo una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 2 megapixel per le macro con apertura ƒ/2.4. In aggiunta troviamo anche una 16 megapixel ƒ/2.4 frontale all'interno del foro nel display. Abbiamo indubbiamente notato un bel passo in avanti nel sensore principale di questo smartphone. Le immagini dalla fotocamera principale sono nitide e ricche di dettagli. Bene anche il bilanciamento dei colori e quasi sempre bene anche il bilanciamento delle forte luci. Un bel passo in avanti rispetto alle precedenti generazioni. Non abbiamo però trovato un riscontro simile sulla grandangolare, che realizza delle immagini un po' impastate e sulla fotocamera macro, ancora di una risoluzione "inutile". Non ci ha entusiasmato neanche la fotocamera frontale, che ha anche lei realizzato delle immagini un po' impastate e mai nitide come avremmo volute. I video sono realizzabili in 4K a 60fps, ma sono un po' tremolanti e quindi non utilizzabili se si pensava di realizzare delle clip in movimento. In quel caso molto meglio passare a 30fps.

Display

OnePlus Nord 3 è dotato di un pannello da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione che supera il FullHD+, visto che arriva a ben 1240 x 2772 pixel. Si tratta di un pannello OLED che può variare fra 40 e 120 Hz. La luminosità di picco è discreta, 1.400 nits e supporto per l'HDR10+. In più è presente anche una pellicola preapplicata. Si tratta di un ottimo display, che rende giustizia ad uno smartphone che vuole andare oltre al classico stereotipo del medio gamma.

Software

Android 13 è alla base della OxygenOS 13.1 che troviamo all'interno di questo OnePlus Nord 3. Il software è estremamente fluido e raccoglie all'interno molte delle funzionalità "classiche" del software OnePlus, che sappiamo però ormai essere una cosa sola con quello di OPPO e Realme. In sostanza sono funzioni che non possiamo più considerare esclusive della famiglia OnePlus. Poco male. Abbiamo Shelf che si trascina dalla tenda delle notifiche e che raccoglie i vostri widget preferiti, abbiamo la Zen Mode per "disconnettersi" dal vostro smartphone e abbiamo anche una discreta modalità di gioco. Non manca infine la barra laterale per le app preferite e le finestre flessibili, ovvero la possibilità di ridurre le app in finestra e ridimensionarle a piacere. Il software è aggiornato con le patch di maggio 2023. L'azienda promette aggiornamenti fino ad Android 16 e 4 anni di patch di sicurezza.

Autonomia

La batteria di questo smartphone è da ben 5.000 mAh e questa garantisce un'eccellente autonomia a questo smartphone. I tempi degli smartphone che si spengono a metà giornata sembra ormai lontano e anche questo OnePlus Nord 3 non è da meno. Anche con un utilizzo intenso è abbastanza facile arrivare a fine giornata senza dover fare una ricarica intermedia. Non avrete poi bisogno di ricaricare lo smartphone tutta la notte, visto che abbiamo la ricarica rapida a 80W, potenza che supera di buon grado praticamente ogni concorrente, anche top e premium.

Prezzo

OnePlus Nord 3 viene venduto a 449€ nel taglio 8/128 e a 549€ in quello 12/256. In realtà è proposto fino al 31 luglio a 499€ nel secondo delle due varianti, quella secondo noi più ghiotta. In più verrete anche omaggiati di una stampante portatile Instax Mini Link 2 (qui la prova con mano). Si tratta di un buon prezzo, non stracciato come sarebbe stato anni fa, ma comunque vantaggioso se guardiamo il mercato attuale degli smartphone.

Giudizio Finale OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 3 è una bella conferma. Il suo ritorno segna un punto saldo per OnePlus che con la serie CE invece ha avuto alti e bassi. È uno smartphone concerto con alcuni punti di vera forza, come la ricarica a 80W, lo slider per la suoneria o i 16 GB di RAM che garantiranno probabilmente che la fluidità di questo smartphone rimarrà invariata nel tempo. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8.5 Fotocamera 7.5 Display 8.5 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 7.5 Voto finale OnePlus Nord 3 Pro

Memoria non espandibile Il software ha perso la sua unicità



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.