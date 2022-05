Recensione OnePlus Nord 2T: a testa alta (in un mercato difficile)

Confezione

All'interno della confezione di questo smartphone troviamo un cavo USB/USB-C, un alimentatore SuperVOOC da 80W e una pratica cover in silicone semi trasparente.

Costruzione ed Ergonomia

Indubbiamente OnePlus Nord 2T è uno smartphone estremamente piacevole dal punto di vista costruttivo ed estetico. La versione nerda da noi provata ha una bellissima finitura sandstone in vetro satinato sul retro estremamente piacevole al tatto. Anche il modulo sporgente delle fotocamere si posiziona in modo elegante nella scocca e il peso complessivo di 190 grammi è coerente con le dimensioni. Peccato solo per il posizionamento asimmetrico delle fotocamere, che abbiamo trovato una caduta di stile. Ci si abitua, ma difficile giustificare la scelta. Lo smartphone non è resistente ad acqua e polvere, almeno non ufficialmente.

OnePlus Nord 2T non differisce troppo dal modello dell'anno precedente. La vera novità è il processore Dimensity 1300 di Mediatek, con frequenza massima di 3 GHz e processo produttivo a 6 nanometri. Il tutto accompagnato da una GPU Mali G77 MC9 e da 8 o 12 GB di RAM. La memoria interna va di pari passo: 128 o 256 GB, in ogni caso non espandibile. Abbiamo poi il pieno supporto alla connettività 5G, al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2. Non c'è purtroppo il jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri, ma c'è invece lo slider della suoneria, caratteristica immancabile da qualasiasi OnePlus che si rispetti. Non poteva mancare poi l'NFC per i pagamenti mobili e il lettore di impronte digitali ottico incastonato all'interno del display.

Fotocamera

Il kit di fotocamere di cui è dotato questo smartphone non è cambiato in modo sostanziale rispetto allo scorso anno. Abbiamo una 50 megapixel ƒ/1.9 come sensore principale, una 8 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e una 2 megapixel ƒ/2.2 per migliorare l'effetto bokeh. Quest'ultima è indubbiamente inutile, mentre la grandangolare è più che discreta, anche se ovviamente soffre della risoluzione ridotta. La fotocamera davvero valida è ancora una volta ovviamente quella principale, che garantisce foto nitide, con un buon HDR e una buona gestione dei colori. Le foto sono poi godibili anche se scattate con poca luce e la modalità motturna è comunque efficace andando a migliorare ancora questi scatti e aggiungendo una notevole quantità di dettaglio. Più che discreta anche la fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.4. Molto nitida e sempre con un ottimo bilanciamento dei colori anche la ripresa di filmati in 4K (massimo a 30fps). La stabilizzazione però è solo sufficiente e in movimento noterete molte vibrazioni. In quel caso meglio passare ai video in Full HD.

Display

Lo schermo rimane sostanzialmente invariato. Abbiamo un pannello da 6,44 pollici FullHD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED e con refresh rate impostabile anche a 90 Hz. Lo schermo è un pannello di qualità, e benché non arrivi ai 120 Hz di frequenza di aggiornamento di alcuni concorrenti riteniamo che sia un eccellente compromesso per la fascia di prezzo. Buona anche la luminosità e l'adattamento automatico alle variazioni di luce ambientale.

Software

Questo OnePlus Nord 2T ha all'interno Android 12 personalizzato con OxygenOS 12.1, proseguendo laddove eravamo partiti lo scorso anno proprio da OnePlus Nord 2, ovvero un nuovo corso di sviluppo software congiunto che trova in questa OxygenOS una versione modificata della ColorOS di OPPO. Si tratta ancora una volta di un software con alcune peculiarità specifiche di OnePlus, come Shelf per i widget, la Zen Mode per "scollegarsi" dal proprio telefono e la funzionalità di bilanciamento vita/lavoro. Non manca poi la personalizzazione estetica ereditata da OPPO, la funzionalità per utilizzare 3 GB della memoria interna "come RAM", l'avvior rapido tenendo il dito premuto sul lettore di impronte digitali e infine la modalità gioco. Il software poi è ancora una volta incredibilmente fluido e reattivo, dimostrando come questa rimanga ancora una volta peculiarità fondamentale di tutti i prodotti OnePlus. Lo smartphone riceverà 3 anni di aggiornamenti e nuove versioni fino ad almeno Android 14.

Autonomia

La velocità di ricarica è aumentata in questo OnePlus Nord 2T, arrivando all'incredibile valore di 80W (con tanto di alimentatore in dotazione). Non è presente però la ricarica wireless, per correttezza assente anche da tutti i concorrenti in questa fascia di prezzo. La batteria ha una capienza di 4.500 mAh che gli garantisce circa un giorno di durata anche con un utilizzo intenso. Nei giorni più stressanti (per voi e lo smartphone) vi verrà incontro la ricarica ultrarapida, magari verso l'ora di cena.

Prezzo

OnePlus Nord 2T ha un prezzo di 409€ nella versione 8/128 (anche su Amazon), che diventano 509€ per quella 12/256. Prezzi di 10€ più alti e che raccontano benissimo il momento storico attuale, con aumento dei prezzi dei componenti e difficoltà nel reperirli. Si tratta di prezzi di per sé corretti, ma che ovviamente mettono in maggiore luce più il precedente OnePlus Nord 2 che questa nuova variante 2T. Nei prossimi mesi con eventuali offerte sarà sicuramente uno smartphone da prendere al volo.

Foto

Giudizio Finale OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2T è figlio di questo periodo storico dove viviamo una forte carenza di componenti e l'aumento dei prezzi. Questo dispositivo si tiene però a galla con onore portando in dote un nuovo processore e una velocità di ricarica ancora superiore. Al lancio il prezzo lo svantaggia, ma sul lungo periodo sarà ancora una volta un best buy. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 8.5 Fotocamera 8 Display 8.5 Software 9 Autonomia 8 Prezzo 7.5 Voto finale OnePlus Nord 2T Pro Ricarica rapida a 80W

Ricarica rapida a 80W Buona fotocamera principale

Buona fotocamera principale Software pulito e completo

Software pulito e completo Buon display a 90Hz Contro Poche vere novità

Poche vere novità Niente jack audio

Niente jack audio Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Fotocamera grandangolare sottotono



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.