Recensione OnePlus 11: è un ritorno alle origini?

Confezione

All'interno della confezione di questo OnePlus 11 troviamo un alimentatore da ben 100W e un cavo USB/USB-C. Peccato che non sia con lo standard USB-C da entrambe le estremità. Non c'è una cover in confezione.

Costruzione ed Ergonomia

La qualità costruttiva di questo OnePlus 11 non è in discussione. Lo smartphone è realizzato in modo ricercato, con un profilo metallico e un doppio vetro, Gorilla Glass Victus davanti e Gorilla Glass 5 dietro. È disponibile però in due finiture molto diverse: liscia lucida verde o opaca satinata nera. La prima trattiene di più le impronte ma è meno scivolosa, mentre la seconda non trattiene nessuna impronta ma è abbastanza scivoloso. Scegliete con attenzione in base alla vostra preferenza.

Lo smartphone è generoso come dimensioni, ma il suo peso di 205 grammi è tutto sommato relativamente contenuto, se consideriamo i materiali scelti. È di nuovo presente il tasto fisico per i tre stati della suoneria, che non avevamo trovato lo scorso anno su OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone non ha certificazione contro acqua e polvere.

Quello che ci ha convinto meno è il design, con l'oblò laterale posteriore che contiene tutti i sensori fotografici. Seppur sia sicuramente un fattore soggettivo abbiamo riscontrato vari dubbi alle persone a cui l'abbiamo mostrato.