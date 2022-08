Recensione OnePlus 10T: un quasi gaming phone

Confezione

La confezione di OnePlus 10T mostra da subito una delle caratteristiche più interessanti del prodotto. L'alimentatore in confezione è infatti da ben 160W, un vero record per uno smartphone (e anche per molti tablet e notebook). Abbiamo poi il cavo USB/USB-C e degli adesivi, ma non la cover che spesso trovavamo negli OnePlus.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista del design questo OnePlus 10T richiama in buona aprte quello che avevamo visto con OnePlus 10 Pro, anche se ci sono alcuni dettagli che cambiano. Dal punto di vista stilistico infatti il vetro posteriore non crea più un gradino con il blocco delle fotocamere, ma piuttosto diventa una sorta di "morbida collina". Il frame è sempre metallico ma notiamo una clamorosa assenza: il selettore della suoneria fisico. Quel classico interruttore che abbiamo trovato in tutti gli OnePlus di fascia alta e media dalla nascita dell'azienda. Lo sapevamo ma risulterà pur sempre un trauma per i puristi. Lo smartphone pesa 203 grammi , un peso nella media e non ha certificazione per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Lo smartphone punta tantissimo alle prestazioni e per questo è dotato di un sistema di raffreddamento a 5 strati: il più grande mai visto su uno smartphone OnePlus. A questo si aggiungono 12 sensori di temperatura che permettono di controllare lo stato dello smartphone e adattare le sue prestazioni. Dai nostri test le prestazioni rimangono fra il 70 e l'80% del massimo fino a oltre 30 minuti di utilizzo stress. Un ottimo risultato per il processore più potente in circolazione.

Parlando di connettività abbiamo un pacchetto abbastanza completo: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth addirittura 5.3, emettitore ad infrarossi e NFC. La porta USB-C è invece solo 2.0 e non c'è il jack per le cuffie. L'audio è stereo ed è nella media per la categoria.

Non fatevi ingannare dal nome, OnePlus 10T è comunque uno smartphone davvero top di gamma. Abbiamo infatti il nuovissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 , ancora più potente di quello di OnePlus 10 Pro. Questo è un SoC octa core da 3,2 GHz con GPU Adreno 730 accoppiato a ben 8 o addirittura 16 GB di RAM , in ogni caso LPDDR5. Di pari passo anche le memorie interne: 128 o 256 GB UFS 3.1. Non c'è, come sempre, la memoria espandibile.

Fotocamera

La fotocamera principale di questo smartphone è una 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente. Questa è poi accompagnata da una fotocamera grandangolare (purtroppo da soli 8 megapixel) e da una poco utile fotocamera macro da 2 megapixel. Il sensore principale può regalare buoni scatti, anche grazie alla presenza dello stabilizzatore, ma nel complesso alcuni scatti sembrano magari di avere delle zone d'ombra un po' scure o che manchi un po' di vivacità. Nulla però che non si possa modificare in pochi secondi tramite l'editor. Dove però deve mostrare il meglio di sé lo fa senza problemi, regalando dei buoni scatti in modalità notturna, che si attiva fra l'altro in automatico, rendendo di fatto inutile la modalità notturna manuale. Peccato per la grandangolare, a risoluzione troppo bassa e per l'assenza di una fotocamera zoom. Discreta la fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.4.

I video si registrano in 4K a 60fps e sono ben stabilizzati. I colori appaiono però forse un po' troppo estremizzati. La fotocamera grandangolare può registrare video solo in Full HD a 30fps, così come anche quella frontale.