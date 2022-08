Recensione Nothing Phone (1): ne avevamo bisogno

A prescindere da tutto quello che scriverò dopo c'è da dire che Nothing Phone (1) ci voleva proprio. Perché ha creato hype in un mondo dove la noia regna assoluta, perché ha destato l'interesse degli utenti e perché ha creato discussione attorno al mondo degli smartphone. Dopo averlo fatto anche nel mondo degli auricolari . Certo quando comprate un dispositivo comprate "l'hardware", ma è indubbio che in un mondo sempre più appiattito anche l'aspetto emotivo abbia un suo peso. Nothing ci ha ricordato che un mondo di smartphone interessanti può esistere, anche senza HTC, LG o Sony Ericsson.

Confezione

Allineandosi ai "migliori" smartphone del momento anche nella confezione di Nothing Phone (1) non troviamo altro se non lo smartphone il suo cavo di ricarica USB-C/USB-C. Simpatico lo strumento per espellere il carrellino della SIM, anche lui trasparente. L'alimentatore, se volete acquistare il suo, è da comprare a parte per 30€, così come anche l'eventuale cover trasparente (mica vorrete coprire il retro, vero?).

Costruzione ed Ergonomia

Non è certo una sorpresa scoprire che Nothing Phone (1) punta tutto sull'estetica e anche sulla qualità costruttiva. Lo smartphone ha un profilo metallico squadrato e due vetri Gorilla Glass 5 piatti, sul fronte e sul retro. In mano la sensazione di qualità è notevole ed è forse uno degli smartphone meglio rifiniti nei dettagli, almeno fra quelli provati negli ultimi mesi. Ha anche la protezione IP53 contro polvere e spruzzi. Non è impermeabile, ma meglio di niente. Sotto al vetro posteriore troviamo poi alcuni componenti "in bella vista" circondati da 9.000 piccoli LED che illuminano il telefono con dei disegni geometrici molto particolari. Queste luci possono segnalare l'arrivo di notifiche, di chiamate o lo smartphone in carica e hanno ovviamente solo uno scopo estetico.

C'è da dire che lo smartphone non è compatto e fin dal primo impatto è subito sembrato più grande del previsto. E allora lì è nata la curiosità: perché avevo delle aspettative delle dimensioni se questo è il primo di una generazione? La risposta che mi sono dato è che che ci piaccia o no, soprattutto dal vivo, lo smartphone richiama in modo marcato vari elementi di design della linea iPhone. Quanto basta perché il cervello faccia un collegamento di questo tipo. E ne ho avuto la conferma durante l'utilizzo di queste settimane: non avete idea di quanti "ma è un iPhone?" mi sono sentito dire. E non era mai successo.

È indubbio però che il retro funga per la scopo previsto: attirare attenzioni e farsi notare. Questo Nothing Phone (1) e per chi vuole qualcosa di diverso, qualcosa di riconoscibile ma al tempo stesso mai visto prima. Non è ovviamente un'esigenza condivisa da tutti, ma è innegabile che lo sia per molti.