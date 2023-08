Recensione Motorola RAZR 40: la democratizzazione è iniziata?

Confezione

La confezione in cartone riciclato di RAZR 40 contiene all'interno un cavo USB-C/USB-C, un alimentatore da 33W e una apprezzata cover in plastica in due parti per proteggere lo smartphone da eventuali cadute. Non che ci volesse molto, ma è la confezione di un pieghevole più completa in circolazione.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo e di design RAZR 40 ci è piaciuto molto. Ovviamente si è dovuto rinunciare all'ampio display, ma di questo ne parleremo dopo. Lo smartphone ha una buona cerniera in metallo che permette allo smartphone di piegarsi in più posizioni. Fa un po' di resistenza all'apertura e bisogna quindi un po' "prenderci le misure" con le prime aperture. Lo smartphone è poi rivestito con una finitura plastica gommata molto piacevole al tatto e anche alla vista. Gli dà un aspetto diverso dal solito e non trattiene particolarmente le impronte facendo così sì che sia sempre come nuovo.

Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 e chip NFC. Oltre alla nanoSIM fisica è possibile poi anche aggiungere una seconda SIM in formato virtuale ( eSIM ). Non c'è (ovviamente?) il jack audio per le cuffie e l'uscita USB-C supporta l'audio ma non il video.

L'hardware di questo RAZR 40 è quello di uno smartphone di fascia media (o medio alta). Abbiamo infatti un processore Snapdragon 7 Gen 1 octa core a 2,4 GHz con processo produttivo a 4nm e accoppiato ad una GPU Adreno 644. Abbiamo poi 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 non espandibile. Le prestazioni sono molto buone per un medio gamma ed è difficile nell'utilizzo quotidiano notare rallentamenti o mancanze, ma non sarebbe neanche vero dirvi che le prestazioni sono quelle di un top di gamma.

Fotocamera

Motorola RAZR 40 ha un sistema di doppia fotocamera principale. Una 64 megapixel ƒ/1.7 stabilizzata otticamente e una 13 megapixel ƒ/2.2 grandangolare. La qualità degli scatti è più che discreta ma non eccezionale. La gestione delle forti luci poteva essere anche migliore, ma come potrete vedere negli scatti a seguire la maggior parte delle foto sono invece soddisfacenti considerando ogni aspetto, con un buon dettaglio e una buona gestione dei colori. Con meno luce le foto lasciano qualche margine di miglioramento, ma sono ancora più che sufficienti per la fascia media, così come anche la grandangolare, che ancora una volta è meno entusiasmante del sensore principale. Ancora una volta però il vero vantaggio di un pieghevole è quello di poter scattare foto selfie con i sensori principali. La fotocamera interna è una 32 megapixel ƒ/2.4 che infatti non stupisce. Chiudendo lo smartphone ci si può però scattare foto selfie con discreta semplicità sfruttando il piccolo display frontale per inquadrarsi.

Non è ottimale, considerando le dimensioni ridotte dello schermo e non è neanche possibile avere la piena inquadratura nell'anteprima, ma è comunque una buona indicazione e i risultati sono molto buoni.

I video si possono registrare in 4K a 30fps e purtroppo non potendo mostrare l'anteprima sul display esterno non è possibile fare un video iniziato con lo schermo principale e poi ruotare lo smartphone verso di sé per inquadrarsi. È però invece possibile avviare un video dallo schermo esterno, ma purtroppo solo in Full HD e non in 4K. La qualità video è discreta, ma non entusiasmante con qualche ri-messa a fuoco di troppo e anche qualche sfarfallio dovuto alla gestione dell'illuminazione.