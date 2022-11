Recensione Motorola RAZR 2022: non fa una piega

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo lo smartphone è realizzato in metallo ed è protetto fronte retro dal vetro Gorilla Glass 5 . Posteriormente con una finitura satinata che simula quasi un po' l'effetto del metallo del RAZR originale. Lo smartphone da chiuso è ovviamente un po' spesso (17mm), ma è la sua notevole larghezza di ben 79,8 mm ad averci colpito in particolar modo. È uno smartphone che in un certo senso fallisce nello scopo di "sparire" in tasca, dove invece si fa comunque notare vista la sua larghezza. Una volta aperto la larghezza si può ancora notare (ovviamente), ma l'ampio display vi ripagherà.

Il mento inferiore è sparito e ora lo smartphone è diviso in due metà esattamente uguali che da chiuso si sovrappongono perfettamente. Cambia anche il design dello schermo interno che ora è "classico" e non ha più il notch in alto.

Il processore di questo smartphone è lo Snapdragon 8+ Gen 1 octa core da 3,2 GHz, con GPU Adreno 730, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Buona la connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.1, 5G, NFC e uscita USB-C 3.1. In più abbiamo anche il supporto alle eSIM per una seconda SIM. Le prestazioni di questa CPU sono da smartphone premium e l'azienda ha finalmente rinunciato ai processori di fascia media per questa linea di prodotto. Viste le dimensioni contenute del formato pieghevole sul lungo periodo il processore deve un po' limitare le prestazioni, ma non si riflette questo in uno smartphone caldo. Buono l'audio stereo. Abbiamo poi il supporto all'audio Dolby Atmos. Non è presente (come quasi ovvio) il jack audio da 3,5 millimetri.

Fotocamera

RAZR 2022 è dotato di due fotocamere principali: una 50 megapixel stabilizzata otticamente ƒ/1.8 e una 13 megapixel grandangolare ƒ/2.2 con messa a fuoco automatica per poter scattare anche foto in modalità macro.

Le foto scattate da questo smartphone sono più che discrete per uno smartphone top di gamma, anche se non arrivano al livello delle fotocamere premium. Le immagini sono nitide, anche se non sempre perfette dal punto di vista del bilanciamento dei colori e delle luci. Scorrendo la nostra galleria vedrete come comunque non siano molti i casi "incriminati". Meno bene con poca luce dove l'immagine diventa rapidamente impastata e priva di dettagli. La modalità notturna manuale migliora leggermente la situazione, ma senza ribaltarla in positivo. Discreta la fotocamera grandangolare nel complesso, anche se a volte la messa a fuoco è un po' lenta. Ci permette però di fare quantomeno delle buone foto macro. Queste due fotocamere possono essere utilizzate anche a smartphone chiuso per scattarsi selfie, rendendole di fatto moto più utili per chi ama scattarsi autoritratti. L'interfaccia di scatto dallo schermo esterno permette infatti di selezionare fra molte opzioni e sfruttare quindi anche la grandangolare e la modalità ritratto (anche in 4:3, cosa che ho scoperto solo al termine della prova).

Scattando foto "normali" potrete comunque sfruttare lo schermo esterno per mostrare l'anteprima al soggetto.

I video possono essere registrati anche in 8K, ma ci siamo soffermati soprattutto sul 4K. I 60fps sono compatibili solo con il sensore principale, mentre la grandangolare si ferma a 30fps. Dalla fotocamera interna ci si ferma invece in Full HD e così è anche se si usano le principali dallo schermo esterno. Un vero peccato, come anche un peccato è il campo molto stretto del sensore principale quando giriamo video dallo schermo esterno. In più quando si fanno video in 4K a 60fps abbiamo notato un lieve calo di framerate nei primi istanti.