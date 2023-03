Recensione Motorola MA1: il dongle certificato per Android Auto Wireless

Android Auto è sicuramente stata una delle migliori novità portata da Google nel panorama del suo sistema operativo mobile. Se ormai tutte le auto hanno questa dotazione, non tutte offrono però la versione wireless. Oggi vi parliamo di un box, per la prima volta certificato Google, per aggiungere questa funzionalità alla vostra auto.

Questo box è assolutamente una novità. Non tanto però perché è il primo a raggiungere l'obiettivo di rendere wireless Android Auto, ma perché è il primo (e unico) certificato e adesso è arrivato anche in Italia. Abbiamo però già testato e parlato di prodotti simili, di cui parleremo in questa recensione.

Motorola MA1 si presenta come un piccolo box collegato ad un cavo saldato che non può essere rimosso. La connessione è la classica USB-A e il cavo è un po' rigido e non troppo lungo. Questo vuol dire che il dongle dovrà necessariamente rimanere nelle prossimità della porta USB dell'auto, a meno che non vi vogliate addentrare nell'utilizzare prolunghe USB (cosa che sconsigliamo, considerando la "fragilità" insita nella connessione Android Auto).

Il box ha un tasto laterale per il reset, e l'accoppiamento quindi ad un altro smartphone e un led frontale di stato. Nella confezione è presente anche un piccolo rettangolino di gomma se vogliamo far sì che il box non possa scivolare durante la guida.

Un'attenzione apprezzata.

La prima configurazione di Motorola MA1 è estremamente semplice. Con l'auto accesa (o alimentata) vi basta collegarlo alla porta USB che solitamente nella vostra auto è dedicata ad Android Auto. Dopo pochi secondi inizia a lampeggiare il led e dal vostro smartphone dovrete scegliere di collegarvi al suo Bluetooth. In pochi istanti sull'auto dovrete accettare la connessione di Android Auto. Da qui in poi la connessione sarà in Wi-Fi Direct a 5 GHz (perché è così che funziona Android Auto Wireless) e il Bluetooth rimarrà connesso invece alla vostra auto, proprio come con Android Auto cablato. Sono passi estremamente semplici da seguire e per le volte successive tutto quello che vi basterà fare sarà accendere l'auto e avere lo smartphone con voi.

La connessione fra lo smartphone e Android Auto Wireless è fulminea, più veloce rispetto alla controparte AAWireless che avevamo già recensito. Durante il nostro test abbiamo riscontrato una disconnessione durante la guida.

Dopo pochi istanti però lo smartphone si è riconnesso all'auto ripartendo con la navigazione e la musica esattamente da dove era rimasto. Un difetto che non è più ripresentato e che purtroppo abbiamo visto anche con altri adattatori e anche semplicemente con il cavo.