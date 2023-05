Recensione Motorola Edge 40: distinguersi è importante

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Proprio come il suo fratello maggiore anche per Motorola Edge 40 il suo punto più importante è il design e la qualità costruttiva. In particolare è molto interessante e la versione in pelle vegana verde da noi provata. Lo smartphone offre così un'ottima presa, una colorazione diversa dal solito e una piacevole sensazione al tatto. Non trattiene particolarmente le impronte e come detto ha il vantaggio di non rendere scivoloso lo smartphone, al contrario per esempio del vetro del modello Pro. In profilo è in metallo e lo smartphone contiene il suo spessore a soli 7,6 millimetri , garantendo quindi un'estrema sottigliezza e usabilità nel quotidiano.

Motorola ha scelto per Edge 40 il processore Mediatek Dimensity 8020 octa core da 2,6 GHz a 6 nanometri con GPU Mali G77 MC9. Si tratta senza ombra di dubbio di una ottima CPU, per quanto in molti avrebbero preferito probabilmente trovare una controparte Qualcomm. Durante l'utilizzo più intenso lo smartphone sembra scaldare leggermente sul retro, portando anche ad un consumo energetico un po' più veloce della media. Per semplicità di chiarezza abbiamo per fortuna un solo taglio di memoria: 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Abbiamo quindi memoria a sufficienza per buona parte degli utilizzi e anche molto veloce. La memoria non è però espandibile e bisognerà quindi calcolare per bene in anticipo le proprie necessità.

Molto buona la connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Manca purtroppo il connettore per il jack audio per le cuffie, ma non manca invece il supporto eSIM, in accoppiata allo slot per la singola nanoSIM. La porta USB-C può essere usata quindi anche per collegare le cuffie, ma non come uscita video visto che si ferma alla tecnologia USB-C 2.0. Buono il lettore di impronte digitali presente nel display, veloce e preciso, anche se forse posizionato un po' troppo in basso.