Recensione Motorola Edge 40 Neo: un pacchetto completo per (quasi) tutti

Confezione

La confezione in cartone di Motorola Edge 40 Neo è realizzata in buona parte da materiali riciclati ed è totalmente priva di plastica, come già visto negli ultimi smartphone dell'azienda. All'interno la confezione è particolarmente ricca. Abbiamo un alimentatore da ben 68W, un cavo USB-C/USB-C e una apprezzata cover in materiale vegetale (semiprodotti dei semi di lino e della canapa) dello stesso colore dello smartphone. La cover è stata realizzata in collaborazione con l'azienda svedese agood company.

Costruzione ed Ergonomia

In più è anche impermeabile secondo lo standard IP68 , quindi uno dei più alti in assoluto, offrendo protezione anche dalla polvere.

Motorola Edge 40 Neo non è realizzato in metallo o vetro, eppure è uno degli smartphone più piacevoli che abbiamo provato negli ultimi mesi. Questo perché l'azienda ha puntato su leggerezza e sottigliezza, scegliendo comunque una finitura posteriore in pelle vegana (ovvero comunque plastica) di ottima qualità. Al tatto è molto piacevole e non trattiene affatto le impronte. Il blocco sporgente delle fotocamere è invece in metallo. In mano lo smartphone si fa poi apprezzare per le caratteristiche elencate prima: solo 170 grammi di peso e uno spessore inferiore ai 7,9 millimetri.

Hardware

Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6E e anche l'ultimissima variante del Bluetooth, ovvero la 5.4 , per la prima volta su di uno smartphone in test. Presente ovviamente anche il chip NFC per i pagamenti, il lettore di impronte digitali all'interno del display e anche il supporto alla eSIM , in aggiunta alla singola SIM in formato nano.

Questo Edge 40 Neo ha all'interno una scheda tecnica molto interessante. Il processore non sarà un blasonato Snapdragon, ma è un invece un Mediatek Dimensity 7030 che dai nostri test si è comportato egregiamente, mantenendo altre prestazioni a lungo senza surriscaldare eccessivamente lo smartphone. Abbiamo poi ben 12 GB di RAM, molti più di quasi tutti i concorrenti a parità di prezzo e 256 GB di memoria non espandibile. RAM e memoria sono realizzati in un unico componente con la nuova tecnologia uMCP che garantisce velocità ancora superiori rispetto al passato.

Fotocamera

Poco emozionanti gli scatti con poca luce, così come quelli al buio della notte. In quest'ultimo caso la modalità notturna può venire in vostro soccorso, garantendo qualche miglioramento in termini di gestione delle forti luci e di definizione. I video si registrano in 4K da tutte le fotocamere: anche quella grandangolare e quella frontale. La frequenza massima a questa risoluzione è di 30fps. Si tratta di buoni filmati, con una discreta stabilizzazione e una buona resa. Non aspettatevi una videocamera portatile, ma considerando tutto siamo rimasti quasi più sorpresi dai video rispetto alle foto.

La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.8 con stabilizzazione ottica dell'immagine , abbiamo poi una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e infine la fotocamera frontale nel foro all'interno del display, una 32 megapixel ƒ/2.4. La qualità fotografica di questo smartphone è nella media, ma proprio come l'anno scorso, non stupirà probabilmente a sufficienza chi cercava uno smartphone che prima di tutto fosse un'ottima fotocamera. Guardate però le foto con i vostri occhi. Perché nella maggior parte dei casi si tratta di immagini nitide e con un buon bilanciamento dei colori e delle luci, con forse solo una gamma dinamica non troppo estesa negli scatti dove le condizioni di luce sono un po' più complicate.

Display

Lo schermo ha una risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), ha il supporto all'HDR10+ ed è leggermente curvo sui lati. Una scelta che noi appoggiamo dal punto di vista estetico, ma che potrebbe rendere meno interessante questo smartphone per tutte le persone che invece non apprezzano questa soluzione e preferiscono invece uno schermo piatto.

Software

Come sempre Motorola applica ai suoi software una cura dimagrante, che consiste spesso nell'utilizzare una versione di Android quasi "pulita", applicando le sue modifiche in modo quasi "silenzioso". E nel caso di Edge 40 Neo le peculiarità software sono davvero tante, tutte però ben integrate nel sistema e che restituiscono comunque un'ottima esperienza d'uso complessiva. Abbiamo molte opzioni di personalizzazione e ora anche una nuova opzione specifica per il doppio tocco sul retro per programmare l'apertura di un'app a piacimento o l'esecuzione di una certa azione. Abbiamo poi Ready For wireless, per la proiezione su monitor e TV compatibili di un sistema simil desktop.

Tra le funzioni aggiuntive troviamo la modalità ad una mano, la barra laterale per l'avvio delle app (anche in finestra), la registrazione delle telefonate e anche le ultime novità di Moto Secure, fra cui una cartella nascosta, il cui nome e icona può essere anche mascherata. Il software nel complesso è velocissimo e nei nostri test non ha mai mostrato veri rallentamenti. Motorola Edge 40 Neo viene lanciato con Android 13 a bordo, aggiornato con le patch di luglio 2023 al momento della prova.