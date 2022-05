Recensione Motorola Edge 30: questo è il giusto prezzo

Confezione

Nella confezione di Edge 30 troviamo come da tradizione Motorola un contenuto abbastanza ricco. Abbiamo una cover protettiva in silicone, un alimentatore da 33W (molto compatto), un cavo USB/USB-C e anche un paio di cuffie stereo in-ear con connessione USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 30 non è uno smartphone costrutito con materiali particolarmente pregiati visto che è realizzato interamente in policarbonato. Il retro piatto trattiene un po' le impronte ma nel complesso comunque non trasmette una sensazione di qualità non all'altezza. Nel complesso anzi Motorola Edge 30 fa delle sue dimensioni e delle sue forme un punto di forza. Questo perché Edge 30 è sottile appena 6,8 millimetri e ha un peso di 155 grammi, praticamente un record positivo di leggerezza. Se cercate uno smartphone sottile e leggero questo Edge 30 vi renderà felici. In più è anche resistente agli spruzzi, seppur senza certificazione.

Motorola Edge 30 monta all'interno il nuovo processore Snapdragon 778G+ octa core da 2,5 GHz con processo produttivo a 6 nanometri. Si tratta di un ottimo processore di ultima generazione (seppur non top di gamma) che garantisce prestazioni soddisfacenti, anche per lungo periodo, senza penalizzare troppo l'autonomia. Abbiamo poi la GPU Adreno 642L, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, purtroppo non espandibile. Questa assenza, assieme a quella del jack per le cuffie da 3,5 millimetri, è forse l'unico vero neo del prodotto. Abbiamo poi la connettività 5G, il Wi-Fi 6E di ultimissima generazione, il Bluetooth 5.2 e l'NFC. Il lettore di impronte digitali è posizionato all'interno del display e sebbene sia un po' in basso è veloce e preciso. La vibrazione è sufficientemente forte ma quando è poggiato su un piano rigido fa un rumore un po' violento.

Fotocamera

Il comparto fotografico di questo Motorola Edge 30 è interessante, soprattutto nell'ottica in cui questa parte viene spesso sottovalutata negli smartphone più "economici". Abbiamo ben due fotocamere da 50 megapixel: una ƒ/1.8 principale stabilizzata otticamente e una ƒ/2.2 grandangolare. La terza fotocamera è una poco utile 2 megapixel ƒ/2.4 per l'effetto bokeh. Gli scatti dal sensore principale ci hanno stupito: ricche di dettagli, con un buon bilanciamento dei colori e delle luci. Di notte il dettaglio cala, ma la modalità notturna lavora bene aumentando notevolmente la definizione, in certi contesti forse esagerando un po' la nitidezza. Discreta la grandangolare anche se la risoluzione molto alta ci aveva forse alzato troppo l'aspettativa. Le immagini sono buone, ma leggermente più scure di quelle del sensore principale, anche con buona luce. Discreta anche la frontale da 32 megapixel ƒ/2.4. I video vengono registrati in 4K a 30fps, sono sufficientemente stabili e con una buona definizione. Sono anche abbastanza nitidi, quantomeno nella media dei migliori filmati 4K da smartphone.

Display

Il display di questo smartphone è un ampio 6,5 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e realizzato in tecnologia AMOLED. Supporta l'HDR10+ e addirittura il refresh rate a 144 Hz, una caratteristica sovradimensionata forse rispetto allo smartphone ma ormai da un po' di tempo marchio di fabbrica dell'azienda. Bene così. Non c'è un always-on display, ma c'è comunque una modalità chiamata Moto Display che mostra le notifiche sul blocco schermo quando si tocca il display o si solleva lo smartphone. Il display ha una buona resa e una più che discreta luminosità massima.

Software

Anche in questo Motorola Edge 30 l'azienda ha scelto di integrare un software Android 12 "puro", personalizzato con alcune migliorie di Motorola. Le classiche chicche come la personalizzazione dell'interfaccia, le gesture o la modalità ReadyFor che permette di utilizzare Edge 30 come se fosse un computer collegato a monitor e TV wireless. L'interfaccia è veloce e scattante e il sistema è aggiornato alle patch di febbraio 2022. Motorola garantisce 2 anni di aggiornamenti di nuove versioni di Android e 3 anni di patch di sicurezza. Non è al momento l'azienda più celere nel rilasciare aggiornamenti, ma quantomeno la promessa fa ben sperare.

Autonomia

Per realizzare uno smartphone sottile e leggero ovviamente bisogna trovare un compromesso sulla batteria, che in questo caso è solo da 4.020 mAh. La considerazione è relativa agli altri smartphone di questa fascia di prezzo, ma se guardiamo ai risultati pratici la scelta è stata sensata. Motorola ha così potuto realizzare uno smartphone sottile e leggero, senza però compromettere troppo l'esperienza d'uso, grazie alle ottimizzazioni software e hardware messe in campo. Riuscirete praticamente sempre ad arrivare alla fine di una giornata lavorativa e abbiamo comunque a disposizione la ricarica rapida a 33W.

Prezzo

Motorola Edge 30 viene commercializzato a 549€, un prezzo un po' alto. È probabilmente anche per questo che Motorola lo propone al prezzo di lancio di 399€ fino al 31 maggio (lo trovate anche su Amazon). Il prezzo è ottimo e in ogni caso fatichiamo a credere che dopo questo periodo tornerà mai al prezzo pieno, sarebbe un suicidio nel mercato molto competitivo degli smartphone.

Giudizio Finale Motorola Edge 30 Motorola Edge 30 è lo smartphone più equilibrato del momento. E al suo prezzo di lancio (che è l'unico che vale la pena considerare) è lo smartphone per tutti. Non ha veri punti di debolezza e anzi si fa apprezzare per la sua leggerezza e la fluidità del suo software. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 8.5 Fotocamera 8 Display 8.5 Software 8 Autonomia 7.5 Prezzo 8 Voto finale Motorola Edge 30 Pro Software fluido e veloce

Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.