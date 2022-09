Recensione Motorola Edge 30 Ultra: una alternativa da "record"

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 30 Ultra è uno smartphone realizzato con cura, partendo dai materiali (alluminio e vetro Gorilla Glass 5) e passando per il design, con il retro in vetro satinato curvo sui bordi. È poi ragionevolmente sottile (8,4 millimetri). In mano è molto piacevole nel quotidiano, anche se ritengo che la colorazione nera lo renda un po' anonimo. Purtroppo però è anche l'unica colorazione disponibile nel nostro paese. Lo smartphone è poi resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP52. Questo si traduce nella resistenza agli spruzzi, ma non "completa" all'immersione. Forse un po' poco per gli standard odierni, ma sicuramente meglio di niente.

Motorola non si è di certo "trattenuta" quando ha messo insieme i componenti per questo smartphone. Abbiamo infatti il processore premium Snapdragon 8+ Gen 1 octa core a 4 nanometri, la GPU Adreno 730, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, quindi velocissima, anche se non espandibile. Lo slot di espansione infatti è dedicato solo al supporto dual SIM. Abbiamo la connettività 5G, il Wi-Fi 6E , il Bleutooth 5.2 e ovviamente l'NFC. Non manca poi l'uscita video tramite USB-C 3.1. Assente, come ormai tradizione, il jack audio da 3,5 millimetri.

Fotocamera

Motorola Edge 30 Ultra ha a disposizione un kit di fotocamere assolutamente invidiabile. Ha per la prima volta un nuovo sensore da addirittura 200 megapixel, un record della categoria. Si tratta di una fotocamera con apertura ƒ/1.9, stabilizzata otticamente e che applica in modalità automatica il pixel binning unendo 16 pixel in 1. La grandangolare è poi una 50 megapixel ƒ/2.2 con possibilità di messa a fuoco automatica, per essere sfruttata come macro. Abbiamo poi una 12 megapixel ƒ/1.6 zoom 2x. Il vantaggio di questa lente è di essere più luminosa di molti concorrenti, ma ci domandiamo se non avremmo potuto ottenere un risultato simile o migliore con un crop del sensore principale. Anche la frontale è da record: 60 megapixel ƒ/2.2, anche questa dotata di autofocus.

Gli scatti realizzati da questo smartphone sono molto buoni, con una grandissima quantità di dettagli e un buon bilanciamento dei colori. Le immagini dimostrano anche una buona gestione delle luci, anche se virano spesso verso il cupo. È possibile comunque recuperare un buon numero di ombre editando le foto, senza necessità di scattare in raw (cosa comunque possibile). Buona la messa a fuoco e la velocità di scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione garantisce anche un buon effetto di profondità naturale. Bene anche la grandngolare e ci hanno convinto anche i suoi scatti macro. Abbiamo buone parole anche per il sensore zoom, ma rimaniamo dell'idea che uno zoom più spinto sarebbe stato più interessante, lasciando i livelli di zoom "inferiori" al semplice ritaglio della foto a piena risoluzione. Parliando di piena risoluzione segnaliamo come lo scatto a 200 megapixel impieghi più di un secondo e che in molti i casi il risultato sia stato deludente in termini di dettaglio. Molto meglio lasciare che sia l'automatismo a lavorare in autonomia.

Discreto il comparto video, che però ha faticato a stupirci. Può fare video in 8K a 30fps, ma segnaliamo come in questa modalità così come in 4K a 60fps (lo standard per cui noi testiamo lo smartphone) Motorola Edge 30 Ultra fatichi molto con la messa a fuoco. C'è sicuramente del lavoro da fare. Anche i colori non sono fedeli come potrebbero ed è presente un po' di piccoli scatti. Meglio girare video a 30fps, andando però a perdere un po' delle potenzialità di uno smartphone di questa categoria. Bene i video frontali, registrabili al massimo in 4K a 30fps. Parlando di fotocamera selfie questa è sicuramente una delle migliori in circolazione, con un buon autofocus, molto dettaglio e un campo abbastanza ampio.