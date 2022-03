Recensione Motorola Edge 30 Pro: un vero premium

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Edge 30 Pro è uno smartphone non compatto, ma che sa comunque farsi perdonare con un retro sinuoso, grazie al vetro Gorilla Glass 5 satinato e molto stondato che non trattiene particolarmente le impronte. Lo svantaggio è che lo smartphone più risultare un po' più scivoloso della concorrenza. Il profilo laterale è in fibra di vetro e il peso è di 196 grammi, non proprio l'emblema della leggerezza, ma ci sono smartphone anche più pesanti. Lo smartphone è poi resistente agli spruzzi (ma non alle immersioni). Piacevole (e anche in qualche modo differenziante) il vetro piatto frontale a contrasto con il retro molto stondato.

Hardware

Ottima la connettività: supporto dual SIM , 5G, Wi-Fi 6E di ultimissima generazione, Bluetooth 5.2, NFC e uscita video tramite porta USB-C 3.1. Peccato per l'assenza (ancora) di jack audio per le cuffie. Il lettore di impronte digitali è incastonato all'interno del tasto di accensione ed è abbastanza rapido e preciso, anche se il tasto è posizionato un po' in alto, come anche quello del volume.

Motorola sceglie per questo smartphone del 2022 di optare per la CPU più potente del mercato Android. Parliamo dello Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz con GPU Adreno 730 e ben 12 GB di RAM LPDDR5. Siamo felici che Motorola non si sia persa nei dettagli e abbia scelto di proporre una unica versione sul mercato italiano. Viva la chiarezza. La memoria interna è da 256 GB e sebbene non sia espandibile e di tipo UFS 3.1, ovvero molto veloce.

Fotocamera

Motorola in questo Edge 30 Pro opta per un sistema a doppia fotocamera da 50 megapixel. La principale è una ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, mentre la grandangolare è ƒ/2.2. La terza fotocamera è una poco utile 2 megapixel ƒ/2.4 per l'effetto bokeh. Peccato sia sparito lo zoom ottico (addirittura periscopico) della precedente generazione. I risultati offerti dalla fotocamera principale sono molto buoni con risultati decisamente nella media dei top di gamma nelle situazioni più classiche. Sono foto ricche di dettagli, con un ottimo bilanciamento del colore e una buona messa a fuoco. Al calare della luce si nota però un po' di rumore digitale in più rispetto alle soluzioni della concorrenza. Bene la modalità notturna, che però non è indispensabile. Se si è disposti ad avere un po' di definizione in meno la modalità automatica fa comunque un buon lavoro.

Peccato per l'assenza di una fotocamera zoom e per la qualità della fotocamera grandangolare, solo sufficiente. Più che buona la fotocamera frontale, anche se i 60 megapixel ƒ/2.2 riportati sulla scheda tecnica ci avevano "illuso" di scatti da "record". Si possono registrare video in 8K a 24fps e video in 4K a 30fps. Non è chiaro perché (almeno al momento) non sia possibile fare video a 60fps a questa risoluzione. I video sono comunque ben definiti e sufficientemente stabili. Si possono registrare in 4K anche dalla videocamera frontale.