Recensione Motorola Edge 30 Neo: uno smartphone vintage

La famiglia di prodotti Edge 30 è stata di sicuro una di quelle di maggior successo per Motorola e questo nuovo componente Edge 30 Neo si prefigura come uno dei dispositivi più interessanti. Vediamo se è davvero così.

Confezione

La confezione di questo Edge 30 Neo tradisce il primo aspetto "vintage" di questo dispositivo. Il suo contenuto è infatti estremamente ricco. Abbiamo l'alimentatore da 68W (molto compatto), il cavo USB-C/USB-C, le cuffie stereo con connettore USB-C e anche una cover trasparente rigida che non aumenta le dimensioni del dispositivo in modo considerevole.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 30 Neo si potrebbe definire come uno smartphone di altri tempi. Principalmente perché è compatto, leggero e realizzato interamente in policarbonato. Il peso di 155 grammi è ormai una vera rarità e accoppiato allo spessore di 7,8 grammi è veramente un telefono per tutti. Nella colorazione viola Very Peri (colore dell'anno Pantone) è poi qualcosa che non si vedeva da molto tempo. Non ha certificazioni per la resistenza all'acqua ma è comunque splashproof.

Non abbiamo poi niente in contrario alla scelta della plastica al posto di altri materiali, basta non attendersi un feeling da smartphone premium.