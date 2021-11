Recensione Motorola Edge 20 Pro

Confezione

La confezione di Motorola Edge 20 Pro è la più ricca fra tutte quelle che abbiamo avuto modo di provare nel recente passato. All'interno troviamo l'alimentatore da 30W, il cavo USB-C/USB-C, le cuffie stereo in-ear con connettore USB-C, una cover in silicone e anche il cavo USB-C/HDMI per collegarsi alla TV. Un bello schiaffo agli smartphone premium che offrono in dotazione solo un semplice cavo.

Costruzione ed Ergonomia

Motorola Edge 20 Pro è uno smartphone dalle dimensioni indubbiamente generose, ma costruito comunque con cura. Molto piacevole il vetro posteriore opaco che non trattiene troppo le impronte e lo smartphone è comunque nel complesso abbastanza leggero con i suoi 185 grammi di peso. In più è anche resistente agli schizzi grazie alla certificazione IPx3. I tasti fisici hanno un buon feedback alla pressione, ma sono tutti posizionati un po' troppo in alto.

Hardware

Edge 20 Pro è uno smartphone che fa parte dei "nuovi top di gamma". Il dispositivo ha infatti l'ottimo processore Snapdragon 870 octa core da 3,2 GHz con GPU Adreno 650 e ben 12 GB di RAM. La memoria interna non è espandibile, ma ammonta a ben 256 GB in tecnologia UFS 3.1. Ottima la connettività: supporto al 5G, supporto alla doppia SIM, Wi-Fi 6 e anche Bluetooth 5.1 e NFC. A differenza di molti concorrenti è poi dotato di uscita video USB-C 3.1. Un po' sottotono invece il comparto audio, solo mono dallo speaker inferiore.

Fotocamera

Motorola Edge 20 Pro ha a disposizione una fotocamera da ben 108 megapixel con apertura ƒ/1.9. È un sensore estremamente valido, accompagnato da una lente da 16 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e da una 13 megapixel ƒ/3.4 zoom 5x. Questa lente stabilizzata è la vera sorpresa di questo kit di fotografico. Si tratta di una fotocamera che con buona luce riesce davvero a tirare fuori il meglio e che vi permetterà di fare scatti che praticamente nessun altro smartphone in questa fascia di prezzo può fare. Certo, manca una lente zoom intermedia, ma considerando la fascia del prodotto non possiamo lamentarci.

La resa del sensore principale è stata buona, ma non ha superato le nostre aspettative attestandosi su un livello da medio gamma, che per gli standard 2021 è comunque un buon risultato. In certi contesti abbiamo notato un po' di calo di definizione in alcune aree delle immagini, mentre quando la luce cala abbiamo riscontrato un leggero calo delle prestazioni della messa a fuoco. Sempre con meno luce potrete far intervenire la modalità "visione notturna" che migliora la luminosità ma "gioca" in modo un po' pesante con nitidezza e contrasto. Nel complesso abbastanza bene sia la grandangolare che la frontale da ben 32 megapixel ƒ/2.3.

Discreta la ripresa video che è possibile fino al 4K a 60fps, dove però la stabilizzazione perde un po' di efficacia (ma non è del tutto assente). Discreti i colori, anche i contrasti sono un po' troppo accentuati. Dobbiamo scendere al Full HD per la grandangolare e a 4K a 30fps per la fotocamera frontale.