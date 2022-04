Recensione Lenovo Tab P12 Pro: prova a battere la concorrenza

Lenovo con questo Tab P12 Pro vuole dimostrare che nel mondo dei tablet top di gamma c'è spazio per tutti. Basta saper fare un prodotto di qualità. Scopriamo come si è comportato in questa recensione completa

Il tablet è molto sottile (solo 5,6 millimetri) ed è interamente realizzato in metallo . Ha un design pulito e semplice, con due gradazioni di grigio diverso sul retro e un magnete nelle parte alta centrale per agganciare la penna inclusa nella confezione. Il magnete è abbastanza solido da far sì che la penna si blocchi in posizione con estrema semplicità, senza necessità di aggiustature e senza l'ansia di perderla.

Lenovo sull'hardware di questo P12 Pro ha messo in campo alcuni compromessi. Il primo è l'ottimo processore Snapdragon 870 octa core da 7 nanometri. All'altezza delle aspettative, ma non del tutto adeguato alla fascia di prezzo. È comunque un processore con frequenza massima di 3,2 GHz e con GB Adreno 650. La RAM LPDDR5 ammonta a 6 GB. Pochi nel 2022 per un tablet top di gamma. Esisterebbe una variante 8 GB ma al momento in Italia non è pervenuta, come non è pervenuta la versione 5G.

Abbiamo però il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e l'uscita video USB-C 3.1. Il lettore di impronte digitali è incastonato nel tasto di accensione: preciso, ma non molto veloce. Peccato che il sensore ToF a fianco della fotocamera frontale da 8 megapixel non serva per lo sblocco 3D. Serve però a riconoscere la presenza di un volto davanti al tablet e a sbloccarlo in automatico (con il riconoscimento 2D).

Le altre fotocamera principali sono da 13 megapixel e da 5 megapixel (quella grandangolari). Più che discrete per la fascia di prezzo. Manca invece il jack audio per le cuffie, comprensibile però visto lo spessore così ridotto del tablet.