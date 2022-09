Recensione Lenovo Tab M10 Plus: fatto per resistere alla vostra quotidianità

Costruzione ed Ergonomia

Lenovo da sicuramente il meglio di sé dal punto di vista costruttivo e su questo M10 Plus di terza generazione non è da meno. Pur essendo un dispositivo di fascia bassa questo è realizzato quasi interamente in alluminio, con sul retro una banda in plastica gommata che ne aumenta la presa e che contiene anche il logo lenovo con una placca metallica, ad aumentarne la sensazione di qualità. Il tablet è poi sottile appena 7,45 millimetri e pesa 465 grammi, non molti per le dimensioni. Se volete spendere il giusto e avere un tablet robusto, lo avete probabilmente appena trovato.

Hardware

Dove invece Lenovo ha fatto inevitabilmente qualche sacrificio è nelle specifiche tecniche. Abbiamo un processore Helio G80 octa core da 2 GHz, una GPU Mali G52 MC2 e soli 4 GB di RAM. Meglio rispetto ai 3 della versione precedente, ma comunque non certo un enorme balzo in avanti. La memoria interna è da 64 GB ed è in tecnologia eMMC 5.1. Non è molta e non è neanche velocissima. Per fortuna potrete optare per una versione con il doppio della memoria interna e anche espanderla tramite l'utilizzo di una microSD. Per quanto riguarda la connettività abbiamo il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e anche il GPS. Incredibilmente troviamo anche il supporto per la radio FM che si abilita però solo collegando un paio di cuffie nel jack audio da 3,5 millimetri. Molto buono l'audio stereo fornito dai quattro speaker. Sulla parte audio Lenovo non si è contenuta.

Peccato per l'accoppiata processore e RAM, che rendono l'esperienza d'utilizzo del tablet un po' "rallentata". In alcuni casi l'apertura delle app richiedere un po' di pazienza, così come non è affatto raro vedere rallentamenti nell'interfaccia di sistema.