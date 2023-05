Recensione Huawei P60 Pro: il top di gamma ucronico

P60 Pro è il pinnacolo di un'azienda che vuole dire la sua e che dimostra ancora una volta di avere tante frecce al suo arco e una resilienza da far paura. Scopriamo nella nostra recensione di Huawei P60 Pro come mai si tratta di un top di gamma che può fare paura (alla concorrenza)!

Unboxing

Avrete insomma non solo un caricabatterie rapido, ma potrete anche utilizzarlo per caricare fino a 2 dispositivi alla volta , PC e telefono ad esempio, e bene o male col cavo che più vi farà comodo per ciascuno, avendo la scelta tra i due tipi di porta USB. Considerando che il caricabatterie è ormai un optional nella maggior parte dei top di gamma, Huawei raddoppia proprio laddove la concorrenza omette, e di certo non possiamo lamentarcene.

Huawei P60 Pro vi regala un bell'unboxing , come non se ne trovano facilmente negli altri top di gamma oggigiorno. All'interno della sua confezione troverete infatti, oltre al telefono, una cover in silicone trasparente (un marchio di fabbrica per Huawei ormai), l'immancabile pin per rimuovere il carrellino della nano SIM, ma soprattutto un caricabatterie da 88 Watt con doppia porta USB-A e USB-C) e un cavo abbinato.

Costruzione ed Ergonomia

Huawei P60 Pro ha il profilo del tipico top di gamma degli ultimi anni, ovvero con i bordi stondati sia davanti che dietro, ma è proprio girandolo che arrivano le maggiori particolarità.

La back cover è infatti realizzata con un processo particolare chiamato "Pearl Texture Design", che "incorpora polvere di perle minerali naturali", creando così un effetto unico, diverso per ogni modello, a metà tra il madreperla e il pennellato. Al tocco è completamente liscio, ma è all'occhio che ammicca questa soluzione, e vi invitiamo a guardare la video recensione di P60 Pro per apprezzarlo al meglio (nelle foto il viraggio al rosa è dovuto a una luce sullo sfondo che il telefono ha "assorbito" come una spugna, ulteriore segno della particolarità della lavorazione di Huawei).

Altra particolarità di Huawei P60 Pro, già presente anche in Mate 50 Pro, è il vetro Kunlun Glass, in luogo del più comune Gorilla Glass, che però l'azienda cinese non può impiegare a causa delle restrizioni imposte dagli USA. Secondo Huawei questa soluzione aumenta la resistenza alle cadute fino a 10 volte, e l'azienda ci crede a tal punto da invitare i recensori a fare un testa a testa con smartphone concorrenti per vedere chi resista di più.

No, noi non lo abbiamo fatto (soprattutto perché non avevamo altri "volontari" pronti a raccogliere la sfida).

Scherzi a parte, è da applausi la caparbietà di Huawei, che pur non potendo usare soluzioni che ormai sono lo standard de facto del settore, non trova soluzioni di ripiego di bassa lega, ma sviluppa qualcosa di nuovo per non essere da meno dei concorrenti. E a proposito di resistenza, segnaliamo anche la certificazione IP68: polvere e acqua non sono un problema.

Sempre sul fronte design, impossibile non notare l'originalità del comparto fotografico posteriore, che in parte riprende il motivo della back cover, e che esteticamente potremmo sintetizzare con: 😮. Unico difetto di questo approccio è che sbilancia un po' il peso, e quando il telefono è appoggiato su un piano non è stabile se premete dal lato opposto, ad esempio per digitare sulla tastiera. Davanti abbiamo invece un più classico foro nel display per ospitare la fotocamera frontale, e più in basso, invisibile, c'è anche il lettore di impronte digitali.

Il peso è di 200 grammi, quindi nella media, e in mano la presa è piuttosto solida, complici in parte i lati ricurvi ma non taglienti, e la finitura posteriore che non è affatto scivolosa, e che tra l'altro non dà a vedere minimamente le impronte, che così non ne rovinano la brillantezza.