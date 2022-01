Recensione Huawei P50 Pro: il ritorno

Confezione

Nella scatola di cartone di questo P50 Pro troviamo una cover in silicone trasparente, un cavo USB/USB-C e un alimentatore rapido da ben 66W . Molto apprezzato per uno smartphone di questa fascia, quando la concorrenza sta rimuovendo questo accessorio dalle sue confezioni).

Costruzione ed Ergonomia

Il profilo in metallo laterale è molto sottile e come da tradizione "schiacciato" fra i due vetri curvi. Anche questo aumenta la sensazione di qualità del prodotto, sebbene lo renda anche un po' scivoloso. Lo smartphone è poi resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 .

Huawei P50 Pro prosegue sul nuovo linguaggio di design che vede due blocchi della fotocamera circolari sporgere leggermente dalla scocca posteriore. In questo caso questi moduli contengono tutto ciò che serve (quindi anche più fotocamere) e spiccano dalla scocca lucida dello smartphone. P50 Pro è estremamente elegante e le sue forme sono molto piacevoli in mano. Peccato solo per il vetro lucido che come era facile immaginare trattiene un po' le impronte digitali.

Hardware

Come abbiamo già accennato purtroppo non c'è connettività 5G: un vero peccato per uno smartphone di questo calibro. Abbiamo però il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 . Non manca l'NFC e un velocissimo lettore di impronte digitali ottico sotto al display. Non c'è il jack audio per le cuffie, ma c'è invece un emettitore ad infrarossi e l' uscita video USB-C 3.1 . L'audio è stereo ed è potete e chiaro

Per la prima volta nel recente passato Huawei lancia sul mercato europeo uno smartphone top di gamma con processore Snapdragon. Parliamo dello Snapdragon 888 , purtroppo nella sua versione 4G. Si tratta della solita ottima CPU a 5nm con GPU Adreno 660. Il tutto è poi accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questa memoria è espandibile sfruttando uno dei due slot nanoSIM utilizzando una memoria in formato NanoMemory, ovvero propietario di Huawei.

Fotocamera

I video si possono registrare in 4K a 60fps sia dalla fotocamera principale che dalla frontale, mentre bisogna scendere a 30fps per la grandangolare e lo zoom. Sono video più che buoni, anche qui con un buon bilanciamento dei colori e una buona definizione. Ovviamente al calare della luce le immagini diventano inevitabilmente più impastate.

Molto bene la modalità notturna, con alcune fra le migliori foto in circolazione, ma forse ci saremmo aspettati dei miglioramenti rispetto la passato, dove invece abbiamo riscontrato risultati comparabili. Sufficienti per uno smartphone premium le foto grandangolari che perdono sì in risoluzione ma guadagnano in ampiezza. Buoni i selfie dalla fotocamera frontale da 13 megapixel ƒ/2.4, anche se anche qui i certi casi la gamma dinamica poteva essere ancora superiore.

Lo smartphone ha una nuova tecnologia XD Optics integrata nelle lenti per garantire un migliore ripristino del segnale e correggere "alla fonte" gli errori ottici. Le foto risultati sono assolutamente davero top di gamma premium, con alcuni miglioramenti soprattutto nel bilanciamento del colore. Se vogliamo trovargli un difetto sarebbe un'ampiezza dinamica che poteva essere ancora maggiore in alcuni frangenti, ma altrimenti parliamo di scatti veramente eccezionali. I colori sono ben bilanciati, abbiamo tanta nitidezza (raramente esagerata) e tanto dettaglio. Con la grandangolare si possono anche fare scatti macro in modalità automatica ma abbiamo trovato questo automatismo un po' ballerino.

Abbiamo poi una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e una da 64 megapixel ƒ/3.5 zoom 3.5X. È un peccato che Huawei abbia fatto due passi indietro in questo frangente: abbassando la risoluzione della fotocamera grandangolare e abbassando il livello di zoom ottico della fotocamera periscopica. Nell'utilizzo quotidiano 3,5X è un valore decisamente più sensato di 5X, ma questo non leva che avere due livelli di zoom ottico sarebbe stata la scelta preferibile.

Quando si pensa ad un top di gamma Huawei prima di tutto si pensa alle sue fotocamere. E anche questo Huawei P50 Pro ha quindi dovuto mantenere il tiro alto. Abbiamo infatti una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente , una 40 megapixel in bianco e nero da ƒ/1.6. A tutti gli effetti il ritorno di un sensore che Huawei per prima aveva introdotto. La presenza di questa fotocamera dovrebbe aiutare a massimizzare i dettagli del risultato finale e entrambe sono dotate della tecnologia True Croma per cercare di garantire il miglior bilanciamento del punto di bianco possibile, per un'immagine che sia come noi ce l'aspetteremo.

Display

HUawei P50 Pro punta ovviamente moltissimo sulle prime impressioni (come tutti gli smartphone) e quale miglior componente per farlo se non il display? Si tratta di un ampio 6,6 pollici di diagonale in tecnologia OLED con il pieno supporto al refresh rate a 120 Hz e un touch sampling a 300 Hz. Il refresh rate può essere impostato anche come automatico e così anche la risoluzione, che ha un massimo di 1228 x 2700 pixel. Lo schermo copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporta l'always-on display, molto personalizzabile e che mostra correttamente tutte le notifiche in arrivo.

Se non si fosse notato dalle foto lo schermo ai lati è leggermente curvo. Ci piace come soluzione, ma ammettiamo che è puramente estetica e che chi non è affascinato da questa soluzione non ne trarrà un risultato pratico.