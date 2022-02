Recensione Huawei P50 Pocket

Confezione

La particolare confezione di questa Premium Edition di P50 Pocket contiene all'interno, oltre allo smartphone, un alimentatore da 40W , un cavo USB/USB-C e una cover in due parti (che non abbiamo potuto provare).

Costruzione ed Ergonomia

Huawei P50 Pocket è uno smartphone pieghevole nel formato "a conchiglia". Lo smartphone è realizzato con quindi due parti in metallo separate che si aprono e chiudono attorno ad una cerniera centrale. Il tutto è realizzato in metallo, mentre la copertura di queste due metà è in vetro. L'unica versione venduta in Italia è quella Premium, disegnada da Iris van Harpen. Si tratta di un design appariscente con finitura dorata e una trama in rilievo effetto foglie. O piace o non piace, senza mezze misure e per quello che abbiamo potuto constatare purtroppo è più preponderante la seconda fazione. Ma per fortuna il gusto personale non si discute.

In mano lo smartphone è estremamente compatto con uno spessore di soli circa 15 millimetri da chiuso in un "pacchetto" che starà in una sola mano. Per un rapido confronto: è più compatto del pieghevole Samsung, pur con uno schermo di dimensioni superiori. Si chiude piatto senza lasciare vuoti fra le due parti e in tasca sparisce, anche grazie ad un peso di 190 grammi, tutto sommato abbastanza contenuto.

Purtroppo lo smartphone non è impermeabile e abbiamo notato poi come la cerniera si comporti in modo diverso nel tempo. Se lo smartphone è stato chiuso a lungo è più rigida e permette di tenere metà schermo alzato se poggiato su di un piano. Viceversa si ammorbidisce se lo schermo è stato a lungo aperto.