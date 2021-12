Recensione Huawei Nova 9: il ritorno di Huawei

Confezione

All'interno della confezione di Huawei Nova 9 troviamo una cover in silicone, un cavo USB/USB-C e un rapidissimo alimentatore da parete da 66W.

Costruzione ed Ergonomia

Huawei Nova 9 è uno smartphone, come abbiamo già detto in apertura, molto elegante e anche leggero grazie ai suoi 175 grammi di peso. Il profilo è in plastica, mentre posteriormente abbiamo invece un vetro satinato, con un'incisione lucida che riporta il marchio della serie Nova. Sempre sul retro troviamo il blocco leggermente sporgente delle fotocamere. Sia il vetro frontale che quello posteriore sono leggermente curvi, andando a creare un profilo laterale molto snello. Non c'è invece nessuna certificazione contro l'acqua.

Hardware

Huawei ha voluto dotare di un hardware assolutamente all'altezza il suo smartphone medio gamma della "ripartenza". Abbiamo un eccellente Snapdragon 778G octa core come processore e una GPU Adreno 642L. La RAM ammonta a 8 GB e la memoria interna a 128 GB, purtroppo non espandibili. Siamo felici che Huawei abbia semplificato la scelta con un solo modello per quanto riguarda la memoria. Ottima la connettività: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, oltre che GPS e NFC. Peccato però per la rete mobile che si ferma al 4G, non essendoci la possibilità di collegarsi alle più recenti reti 5G (sempre che ne siate coperti). Presente poi il supporto dual SIM, mentre per collegare le cuffie dovrete usare la porta USB-C visto che un jack audio è assente.

Fotocamera

Huawei Nova 9 è dotato di quattro fotocamere. La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.9, mentre la grandangolare è una 8 megapixel ƒ/2.2. I due sensori aggiuntivi sono degli (inutili) 2 megapixel ƒ/2.4, uno per l'effetto bokeh e uno per la macro. Le foto sono più che discrete, anche se il bilanciamento dei colori non è purtroppo perfetto. Sono comunque di una qualità più che accettabile per il classico utilizzo social. La grandangolare soffre purtroppo della risoluzione ridotta, mentre invece si comporta bene la fotocamera frontle da 32 megapixel inserita nel foro del display. Con poca luce purtroppo tutte le fotocamere mostrano però il fianco. La modalità notturna infatti non sembra particolarmente incisiva e le foto non sembrano godere di particolari miglioramenti in questa modalità. Le immagini sono più luminose ma non per questo migliori. I video sono discreti e si registrano in 4K a 30fps. Peccato solo che in un caso il file registrato fosse corrotto e con l'audio che proseguiva mentre l'immagine si è bloccata dopo pochi secondi.

Display

Huawei Nova 9 è dotado di un display da 6,57 pollici con risoluzione di 1080 x 2340 pixel (ovvero FullHD+) e realizzato in tecnologia OLED. Si tratta di un pannello che supporta il refresh rate a 120 Hz anche in modo automatico. È un bel display con i bordi curvi che supporta anche l'HDR10 e l'always-on display. Buona la luminosità e la fedeltà di riproduzione dei colori.

Software

Huawei Nova 9 ha come software la EMUI 12.0.1. Questa personalizzazione è basata su Android, la cui versione precisa però non viene svelata da nessuna parte (anzi, addirittura neanche questo nome compare mai nei suoi menù). Si parla però di patch di settembre 2021. I riferimenti ad Android sono ovviamente assenti perché come sappiamo a Huawei non è permesso utilizzare app e servizi di Google. È questo il motivo per cui Huawei ha virato verso un sistema realizzato in casa con EMUI e AppGallery per il download di nuove app. La situazione sembra decisamente migliorata rispetto a un annetto fa, con la presenza di app native come Petal Clip per editare i video o Petal Maps per le mappe. L'utente più casual non avrà particolari problemi a installare le varie app di social, shopping e messaggistica, mentre l'utente più esperto potrebbe invece scontrarsi con l'assenza di alcune app per i servizi o per utilizzare gadget tecnologici. Quello che sarà HarmonyOS e AppGallery non sono ancora pronti per tutti, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta per Huawei. Il software poi è già stato aggiornato a quello che sarà HarmonyOS, pur basandosi ancora su Android. Troviamo quindi il multitasking con la barra laterale e la tenda delle notifiche divisa fra toggle rapidi e notifiche. Quasi tutto si trova esattamente dove ve lo aspettavate, mentre per quanto riguarda le opzioni manca qualche voce a cui eravamo abituati, compensato per da altre funzioni nuove.

Autonomia

La batteria è una 4.300 mAh che su altri smartphone avrebbe dato risultati un po' sottotono, ma che qui invece restituisce risultati più che interessanti, probabilmente grazie ad una buona ottimizzazione del software e della rimozione di qualche processo "vampiro" a cui invece siamo abituati solitamente sugli smartphone ANdroid. La ricarica poi è fulminea, grazie al supporto al caricabatteria a 66W.

Prezzo

Huawei Nova 9 viene venduto in Italia a 499€. È in promozione, sia sul sito Huawei, che su Amazon, a 449€. Amazon lo propone anche a prezzo pieno ma con incluse le cuffie wireless Freebuds Pro. Il prezzo è un po' alto per quello che lo smartphone può offrire all'utente finale e forse un prezzo più aggressivo lo avrebbe sicuramente aiutato.

Foto

Foto

Giudizio Finale Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 è un ottimo passo nella direzione giusta. Un bello smartphone, con un display molto godibile e un'autonomia sopra la media. AppGallery non è ancora per tutti e forse anche in quest'ottica Huawei avrebbe dovuto proporre questo smartphone al lancio ad un prezzo più competitivo. Sommario Confezione 7.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 8 Fotocamera 7 Display 8.5 Software 7 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale Huawei Nova 9 Pro Design pulito e moderno

Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.