Recensione Huawei Mate 50 Pro

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Huawei Mate 50 Pro è a nostro parere uno degli smartphone più gradevoli dal punto di vista estetico, con design che chiarisce subito il suo spirito premium. La finitura posteriore è in un bellissimo vetro opaco, molto piacevole anche al tocco. È leggermente spiovente sui bordi e mima simmetricamente il vetro frontale curvo sui bordi. Frontalmente l'elemento del notch superiore poi potrebbe scontentare qualcuno (soprattutto per le ripercussioni in termini di usabilità delle notifiche), ma è indubbiamente un elemento di design iconico. Lo smartphone pesa poi 208 grammi, non tantissimi considerando le importanti dimensioni, ma non per questo leggero. Bello anche l'elemento circolare che contiene le fotocamere: è elegante, pulito come design ed essendo centrato evita che il telefono "balli" quando è poggiato su di un piano.

In più Mate 50 Pro è ancora una volta resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e avendolo affogato per alcuni minuti nell'acqua (non intenzionalmente) confermiamo come il Huawei sia sopravvissuto egregiamente.