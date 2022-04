Recensione Honor X8 Honor è da poco tornata sul mercato desiderosa di riprendesi il suo spazio. E lo fa anche e soprattutto nella fascia di smartphone più abbordabili, come per esempio quella di questo Honor X8. PRO Sottile e leggero

Sottile e leggero Buon display

Buon display Buona autonomia (nonostante la piccola batteria) CONTRO Non supporta il 5G

Non supporta il 5G Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Android 12 ancora non disponibile

Android 12 ancora non disponibile Software molto minimale

Confezione

La confezione che abbiamo provato all'interno abbiamo trovato un alimentatore da 22,5W e un cavo USB/USB-C. Sospettiamo che potrebbe essere inclusa anche una cover in silicone nella confezione di vendita, ma non e abbiamo la certezza.

Costruzione ed Ergonomia

Honor X8 punta sicuramente moltissimo sull'aspetto estetico, essendo estremamente sottile con i suoi 7,45 millimetri di spessore e un peso di appena 177 grammi. Certo, è realizzato in plastica, ma quantomeno offre una valida alternativa ai tantissimi smartphone spessi e pesanti che ci sono in circolazione. Il design poi è semplice e pulito, con il profilo leggermente squadrato.

Hardware

Honor X8 offre un hardware da smartphone tutto sommato economico, con comunque alcuni spunti interessanti. Abbiamo un processore Snapdragon 680 octa core a 6nm con frequenza fino a 2,4 GHz, una GPU Adreno 610 e 6 GB di RAM. Le prestazioni sono discrete, ma non è certo uno smartphone fulmineo. Si vede come in certi contesti lo smartphone fatichi un po' a tenere il passo, senza comunque mai andare completamente in crisi. Compromessi accettabili nella fascia di prezzo. Abbiamo poi il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, l'NFC per i pagamenti e il jack audio per le cuffie nel profilo inferiore. Buono il lettore di impronte digitali che troviamo sul fianco destro dello smartphone. L'audio è purtroppo solo mono. C'è il supporto dual nanoSIM, ma la memoria interna da 128 GB non è espandibile. Lo smartphone non è poi dotato di connettività 5G. Non è certo una tecnologia indispensabile, ma quando la concorrenza lo include è difficile giustificare la scelta di Honor.

Fotocamera

Honor X8 è dotato di ben quattro fotocamere principali, ma solo il sensore da 64 megapixel ƒ/1.8 è davvero degno di attenzione. Sapete già come la pensiamo sui minuscoli sensori da 2 megapixel (qui ne abbiamo ben due), ma a questo vi si aggiunge anche una fotocamera grandangolare da soli 5 megapixel ƒ/2.2. Troppi pochi per poter raccogliere una sufficiente quantità di dettaglio. Il sensore principale è più che discreto per la fascia di prezzo, ma in certi scatti ha mostrato comunque un po' il fianco, con alcune porzioni della foto non perfettamente a fuoco. Le foto in modalità notturna aiutano in quei contesti in cui la luce è poca e permettono di aumentare proprio la luce stessa, anche se i dettagli sono comunque pochi negli scatti finali. Non etnusiasmanti neanche i video, che sono tremolanti, anche se registrati solo in Full HD a 30fps che è il massimo della risoluzione.

Display

Honor X8 è dotato di un pannello da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2388 pixel), con refresh rate aumentato fino a 90 Hz. Si tratta di un pannello in tecnologia IPS. Questo componente si difende molto bene rispetto ai concorrenti sulla piazza, grazie alla sua brillantezza e alla sua notevole fluidità (anche se non arriva a 120 Hz come invece altri dispositivi). Peccato solo che non sia supportato in alcun modo l'always-on display.

Software

X8 si presenta sul mercato con Android ancora alla versione 11 e aggiornato al momento con le patch di marzo 2022. Il tutto è personalizzato con l'interfaccia Magic UI 4.2 dell'azienda. Si tratta di un software relativamente semplice se confrontato a quello che offre la concorrenza. Abbiamo però comunque la possibilità (molto di moda al momento) per aggiungere 2GB di RAM via software "prendendole in prestito" dalla memoria interna e abbiamo la modalità ad una mano. C'è anche un Optimizer per ottimizzare le prestazioni. Non c'è però, a dimostrare anche l'estrema semplicità del software, una modalità multiwindow. Speriamo poi che possa ricevere presto Android 12, anche se ammettiamo che non sarebbero probabilmente molte le funzionalità aggiuntive che ne ricaverebbe.

Autonomia

La batteria è da "soli" 4.000 mAh. Non sono moltissimi per gli standard odierni è vero, ma è anche la ragione per cui lo smartphone può essere così sottile e leggero. E possiamo dire che tranquillità che nonostante questo lo smartphone si difenda più che bene sul fronte dell'autonomia. Con un utilizzo intenso si riesce comunque ad arrivare a fine giornata senza necessità di una ricarica aggiuntiva. La ricarica è garantita a 22.5W, veloce, ma non al passo con gli standard odierni di molti nuovi dispositivi.

Prezzo

259€ non sono tanti, e sono ancora meno se pensiamo ai 20€ di sconto che si può avere preordinandolo sul sito Honor. Considerando la concorrenza agguerrita comunque sono comunque ancora non pochi per uno smartphone simile. Honor X8 avrà il suo momento della ribalta sicuramente quando arriverà sotto ai 200€.

Giudizio Finale Honor X8 Honor X8 è uno smartphone che si fa valore come soluzione sottile e leggera, alternativa ormai estremamente rara in tutto il panorama mobile. Ha alcune mancanze, giustificabili in teoria dal prezzo, al momento però ancora troppo alto. Sommario Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 7 Fotocamera 6.5 Display 8.5 Software 7 Autonomia 7.5 Prezzo 6.5 Voto finale Honor X8

Sottile e leggero Buon display

Buon display Buona autonomia (nonostante la piccola batteria) Contro Non supporta il 5G

Non supporta il 5G Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Android 12 ancora non disponibile

Android 12 ancora non disponibile Software molto minimale



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.