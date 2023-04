Recensione Honor Magic 5 Pro: un premium phone che mancava

Recensione Honor Magic 5 Pro Presentato al MWC di Barcellona questo Honor Magic 5 Pro vuole ricordarci in ogni modo di essere speciale. Magic 5 Pro è uno smartphone davvero premium che nel 2023 vuole davvero combattere ad armi pari con i suoi concorrenti. PRO Ottime fotocamere

Confezione

La confezione di questo smartphone premium di Honor è ancora una volta all'altezza delle aspettative. Abbiamo un cavo USB/USB-C, un alimentatore da 66W e una cover in silicone semi trasparente. Brava Honor a non aver ceduto alla tentazione di realizzare una confezione più scarna, cosa che invece hanno fatto molti concorrenti.

Costruzione ed Ergonomia

Honor Magic 5 Pro è uno smartphone che ci ha stupito dal punto di vista estetico. Se non siete amanti dei grossi "camera bump" (ovvero i moduli che contengono tutte le fotocamere) potrete comunque storcere il naso, ma abbiamo trovato comunque che la soluzione circolare centrale di Honor Magic 5 Pro sia vincente sia in termini estetici, che anche ergonomici, realizzando uno smartphone che poggiato sul piano non "traballa" sotto la pressione delle dita. In mano è comunque ancora una volta uno smartphone dalle dimensioni generose e non per tutte le tasche. Potrebbe anche risultare un po' scivoloso nella variante opaca. Lo è meno in quella lucida che abbiamo provato più a lungo per la recensione di cui nel complesso abbiamo comunque apprezzato la buona resistenza alle impronte durante l'utilizzo. Anche quest'anno il top smartphone di Honor è poi resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68.

Honor Magic 5 Pro è un vero smartphone premium e lo si capisce guardando la scheda tecnica e anche scavando nei dettagli. Ovviamente non poteva che avere a bordo il potentissimo (e recentissimo) processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core a 4 nanometri e ben 12 GB di RAM. Honor prosegue poi la sua filosofia dell'unico taglio di memoria, che in questo caso è da ben 512 GB, un'assoluta rarità nel mondo degli smartphone, dove spesso si utilizzano tagli di memoria inferiori per cercare di tenere il prezzo contenuto. In più è una memoria di tipo UFS 4.0, quindi particolarmente veloce. Ottima la connettività: Wi-Fi 6 (purtroppo non 6E), Bluetooth 5.2, NFC, uscita video USB-C 3.1 e GPS dual band. Ottimo anche lo sblocco biometrico, che può essere fatto sfruttando il lettore di impronte digitali ottico all'interno dello schermo, oppure quello 3D grazie al sensore ToF frontale. L'audio è poi stereo e di buona qualità. Abbiamo già visto quindi alcune "chicche" che distinguono un top di gamma da uno smartphone premium e a queste aggiungiamo anche il supporto alle eSIM.

Fotocamera

Il kit fotografico di questo Honor Magic 5 Pro è abbastanza notevole già dalla sua scheda tecnica. Le fotocamere principali infatti sono tutti sensori da 50 megapixel. La principale è una ƒ/1.6 stabilizzata otticamente, la secondaria è uno zoom 3.5X ƒ/3.0 e infine abbiamo una grandangolare da ben 122° con autofocus per le macro ƒ/2.0. Questo setup rende lo smartphone un vero camera phone, ovvero uno smartphone che si compra anche e soprattutto per la sua fotocamera. Ormai che uno smartphone possa essere un vero sostituto di una fotocamera inizia ad essere anche un po' requisito della fascia di prezzo premium in cui questo Magic 5 Pro si posiziona. Non solo le foto sono nitide e ricche di dettagli, ma c'è anche un'eccellente consistenza fra le qualità delle tra fotocamere. Benchè abbiano ovviamente una differente sensibilità alla luce e lenti diverse, riescono comunque tutte e realizzare scatti eccellenti e non si avrà la paura, come invece succede con altri smartphone di fare scatti di qualità "inferiore" se si sceglie di scattare con la grandangolare e con la fotocamera zoom. Peccato per l'assenza di un secondo zoom più spinto di 3,5x. Lo zoom ibrido fino a 10x comunque, in condizioni di buona luce, realizza comunque degli scatti eccellenti. E anche i "correlati" non sono affatto deludenti: ottime foto in modalità ritratto e con la selfie camera da 12 megapixel ƒ/2.4, che può sfruttare anche il sensore ToF per realizzare immagini selfie in modalità ritratto ancora più precise. Con il calare dell'oscurità Magic 5 Pro si difende ancoram olto bene, con poca luce al chiuso la fotocamera principale rimane al top e di notte l'automatismo permette comunque di realizzare scatti nitidi. La modalità notturna manuale può ancora aggiungere un po' di nitidezza, ma vale la pena attivarla solo quando la luce a disposizione è davvero poca. Molto buoni anche i video che si possono registrare in 4K a 60fps dalla fotocamera principale e dalla fotocamera zoom (che per l'occasione diventa un ritaglio 4X), mentre bisogna scendere a 30fps per poter registrare video in cui sia possibile passare fra le varie fotocamere senza interrompere la registrazione. Dalla videocamera frontale è possibile registrare video in 4K a 30fps. La qualità delle clip è molto buona e anche la stabilizzazione è degna di uno smartphone di questa categoria. Manca forse solo uno step ulteriore nei video per poter raggiungere gli avversari più blasonati.

Display

Honor Magic 5 Pro utilizza un display che ha molto in comune con quello dello scorso anno. Si tratta di un 6,81 pollici di diagonale con risoluzione di 1312 x 2848 pixel, superiore al classico Full HD+ di molti concorrenti. Il display è LTPO OLED e può aggiornarsi in automatico variando fra 1 e 120 Hz, per garantire sempre il migliore il miglior rapporto fra consumi energetici e fluidità dell'interfaccia. Abbiamo poi il pieno supporto con l'HDR10+ e adesso una luminosità di picco che si spinge fino a 1800 nits. Lo schermo supporta poi ovviamente l'always-on per mostrare le notifiche e l'orario anche a smartphone bloccato, il tutto personalizzabile secondo varie impostazioni a disposizione. Lo schermo è poi curvo su quattro bordi, cosa che abbiamo apprezzato molto dal punto di vista puramente estetico, ma che di fatto non ha un vero beneficio funzionale. Il display di questo Magic 5 Pro è comunque a tutti gli effetti quello che ci aspetteremmo da un vero smartphone premium.

Software

Honor Magic 5 Pro viene lanciato con Android 13 e la promessa di 3 versioni software aggiornate in futuro (quindi fino ad Android 16) e 5 anni di patch di sicurezza. Nel caso specifico di questo smartphone è un valore aggiunto ulteriore, visto che a nostro parere il software, per quanto funzioni in maniera egregia avrebbe davvero bisogno di un aggiornamento, sia estetico che in termini di funzionalità. Ci sono molti modi di personalizzare Android tramite launcher alternativi, ma è indubbio che la presentazione non sia delle più brillanti con un software che sa di già visto. Le funzionalità introdotte più di recente sono la chiamata con riduzione AI del rumore "disperso" e la barra laterale che permette di avviare le applicazioni direttamente in modalità finestra. Abbiamo poi funzioni "avanzate" come le air gesture per scorrere le pagine o fare screenshot con la mano senza toccare il display. È importante ribadire però che il software non è lento e non presenta bug e che quindi è comunque degno di uno smartphone top di gamma come questo Magic 5 Pro. Speriamo solo ci sia un maggiore investimento di energie sullo sviluppo del software nei prossimi anni.

Autonomia

La batteria da 5.100 mAh è un bel passo in avanti rispetto allo scorso anno e questo Magic 5 Pro di Honor ne ha assolutamente raccolto tutti i benefici. Anche grazie all'ottimo nuovo processore di Qualcomm questo smartphone si garantisce un'eccellente autonomia con tutte le tipologie di utilizzo. In più abbiamo dei sistemi di ricarica degni di questo smartphone, come la ricarica cablata a 66W e quella wireless a 50W, fra le più veloci del mercato. Presente anche la ricarica wireless inversa.

Prezzo

Honor Magic 5 Pro è indubbiamente uno smartphone non per tutte le tasche. Costa 1199€, che diventano 1099€ con la promo di lancio, che include anche un paio di Earbuds 3 Pro, un caricatore wireless e una garanzia di riparazione dello schermo gratuito per 6 mesi. Si tratta sì di una cifra importante, ma comunque non fuori mercato, e anzi, più contenuta di molti concorrenti se mettiamo insieme i vari tasselli.

Foto

Giudizio Finale Honor Magic 5 Pro Honor Magic 5 Pro è uno dei migliori smartphone premium del mercato. Costa comunque alcune centinaia di euro in meno dei concorrenti a parità di memoria interna (cosa non di poco conto!) e porta in dote un'ottima qualità costruttiva, supporto eSIM, uscita video, resistenza ad acqua e polvere, sblocco del volto 3D, molta RAM e una promessa di un buon numero di aggiornamenti. Il software non aggiunge molto rispetto al passato, ma considerando il prezzo inferiore, è facile comunque apprezzarlo. Anche come un vero camera phone. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 9 Hardware 9.5 Fotocamera 8.5 Display 9 Software 8 Autonomia 8.5 Prezzo 7.5 Voto finale Honor Magic 5 Pro Pro Ottime fotocamere

Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.