Recensione Honor Magic 5 Lite: super autonomia e peso piuma

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Magic 5 Lite di Honor ha a disposizione una CPU octa core Snapdragon 695 a 6 nanometri con GPU Adreno 619, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. L'hardware da questo punto di vista è uguale a Magic 4 Lite del 2022, che però non avevamo avuto modo di provare. Si tratta di una base solida, rodata, anche se non potentissima. È sufficiente per tutte le operazioni quotidiane più comuni, ma non aspettatevi potenza e prestazioni ad un nuovo livello.

Discreta la connettività: abbiamo il 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e l'NFC. Non abbiamo purtroppo un emettitore ad infrarossi o soprattutto un jack audio per le cuffie. Si dovrà fare affidamento alla porta USB-C che utilizzerete anche per la ricarica. Il lettore di impronte digitali è posizionato all'interno del display: è rapido è preciso, ma forse posizionato un po' in basso.