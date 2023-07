Recensione Honor 90: 200 mpx, ricarica a 66W e una super promo di lancio

Recensione Honor 90 Honor, forte dell'ottimo risultato di Honor 70 dello scorso anno, torna con la versione aggiornata: Honor 90. Scopriamolo in questa recensione completa. PRO Fotocamere sopra la media

Confezione

Nella confezione di questo Honor 90 troviamo solo il cavo USB/USB-C. Purtroppo non è incluso nella confezione il caricabatteria da 66W e neanche la cover.

Costruzione ed Ergonomia

Honor 90 nasce nel segno della continuità, con un design che richiama quello del suo predecessore. Sul retro troviamo sempre un vetro curvo, questa volta però con una finitura opaca e leggermente ruvida, che ha il pregio di non trattenere nessuna impronta digitale. Le fotocamere sono sempre incastonante in due blocchi sporgenti nell'angolo in alto a sinistra. La scocca è invece in plastica e questo, benché non trasmetta una particolare sensazione di qualità, aiuta il dispositivo a rimanere molto leggero. Pesa infatti 183 grammi e insieme al suo spessore di soli 7,8 mm rende questo Honor 90 uno smartphone molto comodo da tenere in manoi. Purtroppo noin ha però nessuna resistenza ad acqua e polvere.

Ci sono alcune novità nell'hardware di questo Honor 90, ma ci sono anche punti in comune con lo smartphone dello scorso anno. Anche perché in realtà sono passati solo poco più di 9 mesi. Abbiamo il recente processore Snapdragon 7 Gen 1 octa core a 4 nanometri con frequenza massima di 2,5 GHz e GPU Adreno 644. Abbiamo due tagli di di memoria: Honor ha voluto veramente abbondare, visto che abbiamo ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Molta più di tantissimi top di gamma in commercio. Brava Honor! Per chi vuole risparmiare c'è anche la variante 8 / 256, comunque molto abbondante. Non ci sono grandi novità sulla connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G e chip NFC per i pagamenti. All'interno dello smartphone troviamo poi anche una camera di vapore per raffreddare più velocemente lo smartphone e garantire quindi prestazioni prolungate anche con i videogiochi 3D più energivori. Manca purtroppo il connettore per le cuffie da 3,5 mm, assenza ormai vera per la quasi totalità degli smartphone in commercio. Buono il lettore di impronte digitali all'interno del display: ancora una volta preciso e rapido anche posizionato un po' in basso. Non migliora l'audio, che purtroppo rimane ancora mono.

Fotocamera

Honor 90 ha un'eredità molto pesante. Honor 70 era infatti uno dei migliori smartphone per fare foto nella fascia media. Questo Honor 90 non ha deluso. Per il sensore principale si è addirittura scelto una fotocamera da 1/1.4" con risoluzione di ben 200 megapixel e apertura ƒ/1.9. Questa fotocamera garantisce un'ottima resa degli scatti realizzati con Honor 90 in sostanzialmente ogni condizione di luce. Anche con poca luce o al buio totale la fotocamera realizza sempre scatti nitidi, praticamente mai mossi e con un buon dettaglio. Buono anche il bilanciamento del colore. Di notte la modalità notturna è quasi inutile, visto che già in modalità automatica si realizzano scatti eccellenti. Buona anche la grandangolare, che garantisce anche una buona consistenza con la fotocamera principale. Peccato solo che la risoluzione sia diminuita, arrivando a 12 megapixel ƒ/2.2. Questa fotocamera è dotata di autofocus e permette di realizzare foto anche da molto vicino. Non si può però disabilitare l'automatismo che fa passare fra le due fotocamere. Inutile la fotocamera da 2 megapixel per l'effetto bokeh. Buona la fotocamera frontale che arriva a ben 50 megapixel con apertura ƒ/2.4. Nel complesso è buona anche la parte video, proprio come lo scorso anno. I video in 4K si possono registrare al massimo a 30fps. Sono stabili ed è possibile passare fra la fotocamera principale e quella grandangolare, cosa che non è possibile su buona parte degli smartphone di questa categoria. Bene anche la presenza di un editor video estremamente completo che per molti versi ci ha ricordato CupCut.

Display

Lo schermo ha ricevuto un piccolo upgrade rispetto all'anno precedente. Parliamo di un pannello curvo da 6,7 pollici con risoluzione di 1200 x 2664 pixel, quindi superiore al FullHD+ dello scorso anno e di praticamente tutti i concorrenti. Questo display ha un refresh rate a 120 Hz ed è in tecnologia AMOLED. Supporta una luminosità di picco in HDR10+ fino a 1.600 nits, ottimo quindi anche sotto le giornate più assolate. Ancora una volta Honor ha alzato leggermente l'asticella sui display rispetto ai concorrenti. Troviamo poi una pellicola preapplicata e il software supporta una funzione chiamata carcadian night display che adatta il colore del display per seguire il ritmo cicadiano.

Software

Assieme ad Android 13 l'azienda porta con se l'interfaccia personalizzata Magic OS 7.1. Benché non sia ancora un punto di rottura rispetto al passato e nonostante ci siamo ancora dei miglioramenti possibili per raggiungere la completezza dei concorrenti abbiamo visto il primo vero passo avanti concreto da quando Honor ha separato la sua strada da Huawei un paio di anni fa. Il software ha alcune funzioni interessanti, come HONOR connect per l'integrazione con gli altri dispositivi dell'azienda. Abbiamo poi il Game Manager per gestire le prestazioni durante le sessioni di gioco, un buon nuovo menù che raccoglie le varie funzioni di personalizzazione, la possibilità di sdoppiare le app di social e di chat per utilizzare due account e la modalità ad una mano. Sempre presente la distintiva barra laterale di Honor, si attiva trascinando a lungo lateralmente da qualsiasi punto e che permette di aprire rapidamente le app in finestra o impilate.

Autonomia

Nonostante lo smartphone sia rimasto comunque abbastanza sottile e leggero l'azienda è comunque riuscita a integrare al suo interno una batteria più capiente e per la precisione una batteria da 5.000 mAh. L'autonomia è ottima e permette di completare una giornata di utilizzo completo anche con un utilizzo intenso. Se poi l'utilizzo fosse più moderato potrete anche andare oltre la singola giornata e magari caricare lo smartphone a metà della giornata seguente grazie alla ric arica rapida a ben 66W. Non è invece presente la ricarica wireless.

Prezzo

Honor è riuscita a non alzare i prezzi rispetto al precedente modello, aggiornando l'hardware e soprattutto raddoppiando la memoria interna. In più a parità di prezzo il quantitativo di memoria interna è raddoppiato. Il taglio 8/256 viene proposto a 549€, mentre quello 12/512 a 549€. Entrambi sono scontati di 50€ al lancio e sfruttando il codice sconto AHONOR90V potrete usufruire di altri 100€ di sconto per il primo periodo sullo store Honor. Potete insomma portarvi a casa la versione "base" a soli 399€: un'offerta da non perdere!

Giudizio Finale Honor 90 Honor 90 è uno smartphone eccellente. È un medio gamma che fa onore alla sua categoria e dal prezzo concorrenziale, ormai una vera rarità nel mercato smartphone. Buona fotocamera, buona anche la parte video, ricarica velocissima, bel display a 120 Hz e un software veloce (ma che potrebbe ancora migliorare). La promo di lancio è da non lasciarsela sfuggire. Sommario Confezione 5 Costruzione ed Ergonomia 8 Hardware 8 Fotocamera 8.5 Display 8.5 Software 7.5 Autonomia 8 Prezzo 8.5 Voto finale Honor 90 Pro Fotocamere sopra la media

Fotocamere sopra la media Buona registrazione video 4K

Buona registrazione video 4K Ricarica fulminea

Ricarica fulminea Ottimo display Contro Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Il software può ancora essere arricchito

Il software può ancora essere arricchito Non c'è un piano aggiornamenti chiaro

Non c'è un piano aggiornamenti chiaro Non impermeabile



