Recensione Honor 70: un cameraphone nuovo

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Honor riparte da dove eravamo rimasti con Honor 50 . Il design cambia pochissimo, quanto basta però per aver apprezzato le novità di questa nuova variante. Le fotocamere sono dentro due cerchi sul retro leggermente sporgenti, ma non più all'interno di un "blocco" ovale. Il retro è in vetro e la finitura argentata da noi provata ha una trama geometrica, che sfuma in basso in una più "glitterosa" che però (per fortuna) si vede nettamente solo quando la luce del sole ci batte direttamente sopra. Il profilo è in plastica, ma questo aiuta lo smartphone a rimanere molto leggero , con i suoi 178 grammi di peso. È uno smartphone pulito, elegante e con un design distintivo. Senza enorme sforzo Honor ha realizzato un prodotto riconoscibile e piacevole. Peccato che non abbia nessuna certificazione per la resistenza ad acqua e polvere.

Honor fa una scelta conservativa per il suo Honor 70 , ma per molti versi vincente. Ha scelto infatti il processore Snapdragon 778G Plus octa core da 2,5 GHz con GPU Adreno 642L e processo produttivo a 6 nanometri. La RAM ammonta a 8 GB e abbiamo 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. La memoria purtroppo non è espandibile. Questo mix di componenti gli garantisce delle ottime prestazioni nel quotidiano, senza temperatura eccessive o consumi di energie anomali. Anche qui, non un enorme passo in avanti in termini di specifiche, ma quanto basta per apprezzare una differenza (positiva). Buona la connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Manca purtroppo il jack audio.

Fotocamera

Honor 70 ha disposizione per la prima volta la nuova fotocamera IMX800 di Sony da 54 megapixel e apertura ƒ/1.9. Anche qui, come già detto fin'ora, non è un enorme passo in avanti, ma quanto basta per avere un'apprezzabile passo in avanti. Nonostante l'assenza di stabilizzazione ottica infatti è facile realizzare buoni scatti, ottimi in molti casi. Fin da subito infatti si nota come la qualità degli scatti realizzati da questa fotocamera sia migliore di quella di buona parte degli smartphone in circolazione nella fascia media. Messa a fuoco precisa, immagini nitide, dettagliate e con un buon bilanciamento dei colori. Sorprende anche per la velocità di scatto che nella quasi totalità degli scatti riesce a sopperire alla mancanza della stabiliazzazione ottica. Ci sono rari scatti in cui si nota un po' di micromosso nelle parti più periferiche dello scatto, ma assolutamente niente che possa rovinare l'esperienza quotidiana.

Molto bene anche le foto di notte. La modalità dedicata può migliorare leggermente la nitidezza, ma nella maggior parte dei casi lo scatto in automatico è più che sufficiente per ottenere ottime immagini. Nel complesso molto bene anche con la fotocamera grandangolare da 50 megapixel ƒ/2.2, meglio della media anche con poca luce (sebbene non arrivi ai risultati del sensore principale). Inutile, ancora una volta, la fotocamera da 2 megapixel per aiutare negli scatti con effetto bokeh.

Discreta la fotocamera da 32 megapixel ƒ/2.2, che oltre ad una grande risoluzione offre anche una qualità migliore della media, seppur non possa fare miracoli con poca luce.

Abbastanza sorprendenti i video, soprattutto per la stabilità che ritroviamo anche nei video notturni senza un eccessivo rumore digitale e senza particolari "sbavature". Peccato che in 4K i video siano al massimo a 30fps, ma la qualità si fa perdonare (quasi) tutto. Immagini nitide, ben contrastate e da vero smartphone di fascia alta. Quasi stupefacenti se pensiamo che non è presente uno stabilizzatore ottico. Peccato per i video dalla fotocamera frontale, buoni, ma solo in Full HD. Simpatica la funzione Solo Cut che permette di fare un video di gruppo e "estrapolare" dall'inquadratura una pesona da far finire in una clip (verticale o orizzontale) separata.