Recensione Google Pixel Watch: lo amo e lo odio

Sono anni che se ne parla (con anche una sorta di primo tentativo ) e finalmente arrivato, anche se non ufficialmente nel nostro paese. Sto parlando ovviamente del Google Pixel Watch, il primo vero smartwatch Made by Google.

Confezione

La confezione di questo smartwatch include all'interno il caricabatteria magnetico e un secondo cinturino in formato large, da usare in alternativa a quello small già presente sull'orologio. Un'ottima soluzione per non avere un unico cinturino con moltissimi fori per le varie misure. Il caricabatteria magnetico è discreto: permette di posizionare l'orologio in qualsiasi modo e anche se il magnete non è fortissimo è difficile sganciare l'orologio per errore.

Costruzione e vestibilità

L'orologio è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e può quindi anche essere usato in acqua per brevi periodi. Difficile dire come sarà la resistenza del vetro frontale sui bordi nel lungo periodo, visto quanto è esposto ad eventuale urti.

Sul lato destro (ma si può ribaltare invertendo il cinturino) è presente la corona circolare che funge anche da tasto fisico. Ha un buon feedback tattile, aiutata anche da una buona vibrazione. C'è poi un secondo tasto fisico, un po' nascosto sul retro utile per impostare una scorciatoia predefinita e per le app recenti.

Google Pixel Watch è disponibile nell'unico taglio da 41 millimetri. Per quanto questo mi faccia personalmente estremamente felice, è una soluzione forse un po' miope, visto che taglia fuori tutto il pubblico che preferisce (per estetica o necessità) un quadrante più grande. L'orologio è moderno ed elegante, con il vetro curvo che si piega sui bordi nascondendo di fatto il display al suo interno. La forma circolare è molto pulita e l'aggancio a scorrimento dei cinturini fa si che non ci siano altri elementi che potrebbero sciupare questa pulizia.

Hardware

Dal punto di vista hardware questo Pixel Watch ha tutto quello che serve: GPS per il posizionamento (fix rapido e preciso), NFC per i pagamenti, LTE/4G opzionale , Wi-Fi N, Bluetooth e 32 GB di memoria interna. Peccato per il processore che è il vecchio Exynos 9110. Non avrete problemi di prestazioni, ma un processore più recente probabilmente avrebbe migliorato la situazione dal punto di vista energetico.

Display

Lo schermo di questo Pixel Watch è circolare ed è da 1,2 pollici . È in tecnologia OLED e questo gli permette di "sparire" quando lo schermo è spento all'interno del design del prodotto. Lo schermo è anche molto luminoso ed è dotato anche di un sistema che aumenta oltre il limite manuale la luminosità nelle giornate più assolate. La critica che si può fare a questo bellissimo display è quella di essere di fatto troppo piccolo, quantomeno in rapporto alla superficie del display. È vero che l'interfaccia nera è pensata per celare questo difetto, ma più spazio di interazione non avrebbe certo guastato.

Software

Google Pixel Watch è il primo smartwatch con WearOS 3.5 "puro", ovvero non mascherato dalla One UI del Galaxy Watch 5.

Il sistema è estremamente ben disegenato e si prende rapidamente la mano con il posizionamento degli elementi. I quadranti sono tanti e personalizzabili. Molto comodi i comandi rapidi accessibili dalla tendina in alto, fra cui troviamo anche la modalità riposo, che purtroppo non si attiva in automatico quando riconosce che ci siamo addormentati. Sempre qui abbiamo anche una prima versione di Home beta che permette di controllare la domotica nella propria casa grazie a Google Home.

Scorrendo lateralmente nella home troviamo poi i vari widget, che potrete scegliere a mano e che se selezionati aprono la rispettiva applicazione per darvi una più chiara visione delle informazioni. Infine trascinando verso l'alto abbiamo le ultime notifiche ricevute, perfettamente integrate con il proprio smartphone Android, mostrando anche emoji, il logo dell'app e segnalando la presenza di nuove notifiche non viste con un piccolo e discreto pallino sul quadrante. In basso e dove vengono mostrate anche indicazioni come la batteria in esaurimento, la modalità non disturbare e quella riposo.

Potrete interagire con le notifiche andando anche a rispondere, ove possibile. Potrete farlo con la voce, con una emoji o digitando il testo. Non ci sono messaggi predefiniti.

È premendo la rotellina fisica che si accede alla lista delle applicazioni. Qui troviamo in bella vista le applicazioni di fitness e salute di Fitbit. Queste hanno completamente sostituito le app Google e per un'ottima ragione. Sono infatti le stesse app che trovereste su uno smartwatch Fitbit e questo è assolutamente un pregio. Potrete infatti impostare obiettivi e modificare i dati visti durante l'attività fisica. I dati registrati durante l'attività fisica sono molto precisi, così come quelli del GPS. Traccia bene anche il sonno e le notifiche di inattività sono puntuali.

Nella lista delle applicazioni spicca ovviamente il Play Store, lo store di Google che permette di scaricare altre applicazioni, direttamente al polso. Tre le funzioni di cui questo orologio si può fregiare non possiamo non citare l'NFC per Google Wallet e l'assistente vocale Google Assistant (anche se per un bug bisogna prima impostare la lingua in inglese e poi modificarla di nuovo in italiano).

Il sistema è generalmente fluido in praticamente ogni occasioni, con solo sporadici cali di frame-rate. Tra le cose che vorremmo veder migliorata di sicuro la gestione del non disturbare, non sincronizzata con lo smartphone, e un maggior controllo su alcune opzioni, come la frequenza del rilevamento del battito cardiaco.

Per gestire questo smartwatch ci vogliono due app: Pixel Watch per gestire la prima configurazione, le watchface e qualche altra opzione secondaria e Fitbit, ovvero l'unico software necessario per verificare la parte di fitness e salute. Per alcune opzioni non fondamentali (come un'analisi più approfondita del sonno) ci vorrà però Fitbit Premium. Il software Fitbit è comunque un enorme passo in avanti rispetto a Google Fit che di fatto diventa inutile. I dati sono proposti in maniera molto chiara e le sessioni di attività fisica hanno tantissimi dati a correlazione.