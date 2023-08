Recensione Google Pixel Tablet: un po' tablet, un po' hub, un po' occasione sprecata

Quello che però davvero rende interessante questo Pixel Tablet è la possibilità di essere utilizzato in modalità dock, ovvero collegato alla base in dotazione. In questo modo all'apparenza sembra diventare un Nest Hub Max e in parte è proprio quello che vorrebbe diventare anche nella pratica. Il tablet si collega alla dock magneticamente è l'aggancio è saldo. Tanto saldo che è facile che sposterete leggermente la base quando andrete a scollegare il tablet. Questa dock funge anche da speaker, anche se non aggiunge particolare qualità all'audio del tablet, ma solo un po' di bassi. Parliamo di una qualità audio simile a quella di un Nest Hub. Ovvero non particolarmente alta.

Una volta agganciato nella dock parte una modalità Hub che può essere personalizzata nell'aspetto scegliendo fra un album di Foto, una galleria d'arte, il meteo o un orologio artistico. Si può poi scegliere anche se mostrare opzioni aggiuntive e il tasto per i controlli della casa.

Lo voci salvate nei preferiti di Google Home sono le uniche che si possono azionare senza sbloccare il tablet. Il modo migliore è usare il lettore di impronte digitali, ma non è un gesto così estemporaneo come potrebbe sembrare. Avremmo preferito di gran lunga un sensore di prossimità che risvegliasse il display e poi un buon riconoscimento con il volto che entrava in automatico nel profilo dell'utente corretto. Passare a un altro utente non è troppo tedioso, ma fatto molte volte potrebbe diventarlo. Ovviamente, come ogni Hub che si rispetti, supporta Google Assistant always-on con l'attivazione vocale e anche il casting da un altro dispositivo. Molto comodo. I problemi iniziano ad arrivare quando si chiede qualcosa di più, soprattutto se siete già abituati a un Nest Hub. Il multi utente è gestito molto male. Se un'altra persona della famiglia deve interagire con l'assistente questa deve prima scegliere l'utente dal menù in alto, poi usare l'impronta e infine parlare.

Dopo un certo timeout la modalità Hub ritornerà comunque all'utente principale.

Nest Hub poi mostra senza nessuna attesa (o quasi) comandi rapidi per il controllo della luce della stanza dove è installato, oppure la temperatura della stanza, gli ultimi video YouTube consigliati o i controlli multimediali. Su Pixel Tablet c'è sempre lo scoglio dello sblocco sicuro e poi di dover aprire l'app che vi serve. Pixel tablet doveva essere l'occasione per riportare in auge lo sblocco del volto 3D del Pixel 4 XL.

Avere un tablet sempre attivo e carico sulla dock è comodo. Ma se usate tanto Nest Hub e sognavate un Nest Hub Max velocizzato rimarrete molto delusi. Come me.