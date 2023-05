Google Pixel 7a Recensione: il migliore di sempre, ma forse non basta

Pixel 7a è uno dei telefoni più attesi dell'anno , dopo gli universali consensi riscossi dai fratelli maggiori. Riuscirà quindi il modello di fascia media a convincere in modo altrettanto netto? E non è che finirà per fare concorrenza proprio a Pixel 7? Questo e altro nella nostra recensione di Google Pixel 7a ; prima di cominciare vi ricordiamo solo la nostra raccolta dei migliori smartphone Android , casomai foste indecisi sul vostro prossimo acquisto.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

La certificazione di Pixel 7a si ferma alla IP67 , come Pixel 6a, ma peggio dell'IP68 di Pixel 7. Il vetro che lo riveste è inoltre Gorilla Glass 3 , come Pixel 6a, non il Gorilla Glass Victus di Pixel 7. La somiglianza estetica non è insomma "totale", e giustamente se c'era un aspetto sul quale risparmiare era proprio quello costruttivo. Vedremo però che sul resto Google non ha lesinato affatto. Pixel 7a risulta inoltre un po' meno scivoloso dei fratelli maggiori, grazie soprattutto alle sue dimensioni ridotte, più che altro.

A ben vedere però, Pixel 7a è meno rifinito di Pixel 7 . Le cornici attorno al display (che è anche un po' più piccolo) sono un po' più marcate, soprattutto quella inferiore. La back cover ha lo stesso colore grigio-specchio che c'era anche già dai Pixel 6, e che rimane un magnete per le impronte digitali : le foto che trovate nella galleria alla fine della recensione di Pixel 7a sono state scattate subito dopo l'unboxing, ed è bastato toccarlo appena una volta per "marchiarlo" subito.

Scheda Tecnica

Il confronto tra Pixel 7a e Pixel 6a è quasi impari ; a vantaggio del primo. Il display guadagna gli agognati 90Hz , la RAM passa da 6 a 8 GB, le fotocamere compiono un enorme balzo in termini di megapixel (il 6a aveva due 12 MP dietro e una 8 MP davanti), arrivano il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 , e arriva anche la ricarica wireless , assente sul precedente modello. L'unica cosa dove Pixel 6a vince è la capacità della batteria: 4.400 mAh contro 4.385 mAh; una differenza risibile. Peccato che tutto questo abbia avuto ripercussioni sul prezzo , delle quali però parleremo in seguito.

Sulla batteria è invece una sfida all'ultimo milliampere: 4.355 mAh per Pixel 7, 4.385 mAh per Pixel 7a che risulta quindi vincitore, ma di un soffio.

I cambiamenti arrivano con le fotocamere posteriori. Su Pixel 7a abbiamo un sensore principale da 64 megapixel e un grandangolo da 13 megapixel; su Pixel 7 abbiamo invece, rispettivamente, 50 e 12 megapixel. Sì, le fotocamere di Pixel 7 hanno una risoluzione inferiore a Pixel 7a , ma sono prive del sensore anti-flicker; inoltre il sensore principale di Pixel 7 è più grande: 1/1,31'' contro 1/1,73'' di Pixel 7a, ed è inutile ribadire che i megapixel raccontano solo una parte della storia, ma per parlare in modo più approfondito delle foto vi rimandiamo al paragrafo dedicato.

Rispetto a pixel 7, Pixel 7a è un po' più piccolo (6,1 contro 6,3 pollici) ma risoluzione e refresh rate sono gli stessi; il fratello maggiore è però protetto da Gorilla Glass Victus anziché Gorilla Glass 3 , e non siamo del tutto sicuri che gli altri parametri del display siano proprio gli stessi, in particolare la luminosità massima.

Note finali per il lettore di impronte digitali sotto al display, che bene o male ci sembra al pari coi fratelli maggiori (cioè buono ma non ottimo), e per lo sblocco col volto , che invece è solitamente veloce (con buona luce) ma non è il massimo in termini di sicurezza. Occorre poi ribadire l'assenza del jack audio nel 2023?

Ultime informazioni utili su certificazione IP67 , cioè resistente all'ingresso della polvere e a immersioni fino a un metro di profondità per 30 minuti, mentre le dimensioni sono di 152 x 72,9 x 9 mm (un po' più spesso della media) e il peso di 193,5 grammi (in linea).

La batteria infine è una 4.385 mAh , con ricarica a 18 Watt , quindi non certo rapidissima, ma in compenso arriva il supporto alla ricarica wireless Qi .

Fotocamera

Nella maggior parte dei casi le foto di Pixel 7a sono sovrapponibili a quelle di Pixel 7. È una bella premessa per il nuovo piccolo di casa, che vanta bene o male gli stessi algoritmi dei fratelli maggiori, che "fanno la magia" nella maggior parte dei casi.

Benissimo quindi l'HDR+, che fa miracoli nei controluce e preserva dettagli sia nelle parti più luminose che in quelle scure, benissimo la modalità ritratto, che non solo scontorna bene il soggetto ed esalta l'incarnato, ma applica anche un credibile effetto di profondità, non artefatto come in certi concorrenti.

E da un punto di vista tecnico mancano anche pochissime funzioni rispetto a Pixel 7. Tra gli assenti segnaliamo la funzione panning, per mettere a fuoco un soggetto in movimento e applicare una sfocatura creativa allo sfondo (non certo essenziale), l'impossibilità di usare il grandangolo per foto macro (opzione presente solo su Pixel 7 Pro), e soprattutto non è possibile registrare video in HDR e non è presente la modalità cinema, che sui fratelli maggiori produce filmati con maggiore effetto di profondità.

Per quanto riguarda lo zoom, non essendoci un teleobiettivo dedicato non c'è molto da fare.

In 2x potete ancora sperare in una buona qualità diurna, sfruttando i 64 megapixel del sensore principale, ma ad 8x (massimo ingrandimento disponibile) siamo già in terreno di foto non spendibili.

In notturna invece Pixel 7a se la cava bene, tirando fuori più luce di quella che vedranno i vostri occhi, ma non in modo eccessivamente innaturale (non sembreranno le 4 di pomeriggio alle 9 di sera). Certo dovrete avere la mano un po' più ferma, ma la buona notizia è che le possibili fonti di luce vengono gestite tendenzialmente bene, senza eccessivi aloni né artefatti.

Detto questo, non significa che le foto di Pixel 7a siano identiche a quelle dei fratelli maggiori. Il software di Google fa un ottimo lavoro nel far sembrare che sia così, perché come abbiamo già osservato buona parte del merito è suo, ma i sensori sono comunque diversi, e i maggiori megapixel non bastano.

In estrema sintesi, nelle foto di Pixel 7 e 7 Pro ci sono più dettagli e meno rumore.

Non è una cosa sempre evidente, lo è più col grandangolo che non col sensore principale, e soprattutto con buona luce si nota poco, ma già nelle scene a più alto contrasto è possibile accorgersene nelle zone in ombra, e di notte questo diventa ancora più evidente. Non stiamo parlando di differenze enormi, nella maggior parte dei casi ve ne accorgerete solo mettendo le foto fianco a fianco e ingrandendole sul cellulare, oppure osservandole sul più ampio schermo di un PC. A questo proposito, vi invitiamo ad aprire / scaricare le foto qui sotto per rendervene conto da soli. Per la maggior parte degli utenti, e nella maggior parte dei casi, Pixel 7a produce comunque scatti di alto livello, che non è sempre facile trovare in questa fascia.

Nei video invece l'assenza di HDR un po' incide, perché ovviamente consentirebbe di avere una dinamica più ampia, ma al netto di quello anche l'audio ci è sembrato lievemente inferiore (non c'è proprio l'opzione di zoom audio, presente sui fratelli maggiori).

Sempre molto buona la stabilizzazione, forse non la migliore in assoluto nel rendere immobile la ripresa, ma quando c'è del movimento produce degli spostamenti molto naturali, senza scatti artefatti che si capisce derivino da un algoritmo che provava a tenere tutto fermo, ma poi non c'è riuscito. Il sensore principale registra fino in 4K@60fps, mentre il grandangolo si ferma in 4K@30fps.

In Google Foto sono inoltre presenti ulteriori "magie", come Gomma Magica ed Elimina Sfocatura, che tolgono persone indesiderate dalle foto e riescono a rendere a fuoco anche immagini nate un po' sfocate. Provare per credere!