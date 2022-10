Recensione Google Pixel 7 Pro: il premium phone dell'anno

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Pixel 7 Pro è a tutti gli effetti uguale al suo predecessore. Almeno si parliamo di linguaggio di design. Chi non segue il mondo della tecnologia potrebbe semplicemente pensare ad una nuova colorazione. Ci sono alcuni dettagli però che lo differenziano come la barra della fotocamera in metallo, che va a fondersi perfettamente con la cornice laterale. Le fotocamere sono invece inserite in delle "pillole" nere all'interno di questa barra. Sebbene il design sia molto particolare e potrebbe non piacere a tutti, dobbiamo però riconoscere che l'unicità di questa soluzione lo renda unico e indubbiamente le nuove colorazioni hanno migliorato la piacevolezza all'occhio. Lo smartphone è poi protetto da un vetro Gorilla Glass Victus ed è garantito contro acqua e polvere secondo lo standard IP68 .

L'hardware di Pixel 7 Pro è quello di un top di gamma premium a tutti gli effetti. Abbiamo la seconda generazione di Google Tensor (G2) , processore di casa Google octa core a 4 nanometri e con GPU Mali G710 MC10. Questo smartphone arriva sul mercato con 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. La memoria non è espandibile. È possibile usare lo smartphone in modalità dual SIM grazie al supporto delle eSIM . Molto buona anche il resto della connettività: 5G , Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2 e uscita USB-C 3.2. Non manca infine il supporto all' ultrawideband , che però su Android non ha ancora trovato la sua strada. Buono l'audio stereo e molto buono il sistema di feedback aptico per la vibrazione.

Fotocamera

Google Pixel 7 Pro è dotato di un set di tre fotocamere principali e una frontale. Abbiamo una principale da 50 megapixel ƒ/1.9 con stabilizzazione ottica, una 48 megapixel ƒ/3.5 zoom 5x e una 12 megapixel grandangolare ƒ/2.2 con un sensore più grande dell'anno precedente e autofocus per le macro. Si tratta di un set fotografico molto flessibile perché è possibile anche fare foto con uno zoom 2x ritagliando la parte centrale del sensore principale e replicare lo stesso concetto con lo zoom 10x dal sensore da 48 megapixel, quando la luce ambientale lo permette. È possibile poi fare foto in modalià ritratto con due livelli di zoom e come detto scattare foto macro ad alta risoluzione. È una funzione simpatica, ma in molti casi preferirete scattare con il sensore principale per la minore profondità di campo.

Le foto sono da Pixel. Tradotto: ottime. La messa a fuoco è fulminea, precisissima e può tracciare gli oggetti in movimento. I colori sono perfettamente bilanciati e anche il punto di bianco è sempre corretto. Dove sembra entrare in gioco un po' troppa nitidezza è in alcune foto in modalità ritratto o zoom "ibrido" 2x. Buoni anche gli scatti grandangolari, anche se si nota la differenza in termini di qualità nelle foto notturne, dove la fotocamera principale "stacca" le altre di alcune misure. La "magia" dell'esposizione prolungata virtuale del Pixel vi permette di realizzare scatti molto luminosi e ricchi di dettagli anche con pochissima luce. Avrete anche il controllo su quanto a lungo scattare, superando quindi l'automatismo. La differenza con le foto dove la modalità notturna è disattivata è impietoso. Tra le altre cose è stata anche velocizzata la modalità astrofotografia (che però al momento non abbiamo potuto provare).

Tra le altre trovate di Google troviamo ancora le foto in modalità movimento, l'effetto panning, la luce ritratto e la gomma magica. La novità di questo smartphone è la funzionalità di unblur che permette di far diventare a fuoco scatti che non lo erano. Può fare una vera magia solo in pochi casi, ma in tanti può comunque sensibilmente aumentare la qualità della foto. Molto bene anche la fotocamera frontale da 10,8 megapixel ƒ/2.2. Peccato però non sia aumentata la risoluzione, non all'altezza dei concorrenti.

Ottimi i video. I filmati in 4K a 60fps sono fra i migliori in assoluto nel panorama smartphone. Quello che stupisce, oltre alla stabilizzazione è anche la morbidezza con cui si può passare fra i vari livelli di zoom. Anche dalla fotocamera frontale poi si possono fare buoni video alla stessa risoluzione. Fra le novità la possibilità di fare video in HDR e la nuova modalità cinema che permette di realizzare video con effetto bokeh in Full HD.

Peccato per la bassa risoluzione, ma soprattutto per vari problemi di messa a fuoco che abbiamo riscontrato. Quando funziona l'effetto è convincente, ma spesso dura poco. Essendo un sistema quasi totalmente software un aggiornamento potrebbe migliorarlo sensibilmente.