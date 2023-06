Per il resto l'hardware è composto da un processore Mediatek Helio G99, da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibili usando una microSD. È una configurazione abbastanza standard, che punta più all'essere duraturo nel tempo che alle prestazioni massime. Si riesce comunque a utilizzare per praticamente qualsiasi scopo, anche per giocare ai giochi 3D, se non fosse che tenere in mano a lungo uno smartphone simile non sia certo la cosa più comoda che potreste sperare. Peccato per l'assenza di connettività 5G, ormai uno standard nel mercato.

Lateralmente abbiamo un tasto con il lettore di impronte digitali (abbastanza preciso) sulla destra, mentre a sinistra ne troviamo un altro programmabile per aprire l'applicazione che preferite. Peccato che non possa avviare in automatico la luce più pontete (di cui parleremo a breve).

In termini di robustezza il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e anche da una pellicola protettiva. In confezione c'è anche una seconda pellicola protettiva sostitutiva.

Il display da 6,58 pollici è in tecnologia IPS e ha una risoluzione FullHD+. La luminosità non è eccelsa, ma comunque accettabile.

Ma perché scegliere Doogee S100 Pro? Prima di tutto per essere un prodotto che al buio può davvero cambiarvi la vita. Sia grazie alla sua fotocamera notturna (che funziona tramite un illuminatore ad infrarossi) e che vi permette quindi di vedere anche in piena oscurità, senza accendere nessuna luce. Oppure sfruttando la potentissima torcia da campeggio posizionata sul retro. Per capire di che tipo di potenza parliamo guardate la breve clip che abbiamo pubblicato.

Un altro motivo per scegliere questo smartphone è per la sua batteria: 22.000 mAh, un valore che più che quadruplo rispetto a praticamente qualsiasi altro smartphone top di gamma in circolazione.

Le motivazioni per scegliere una batteria così sono due: allontanarsi da una qualsiasi fonte di ricarica per anche una settimana, oppure per utilizzare questo smartphone per caricare altri dispositivi, come se fosse un powerbank. Se per esempio pensavate di prendere un enorme powerbank per le vostre escursioni, perché non puntare direttamente ad uno smartphone che incorpori questa batteria?

Doogee S100 Pro ha un prezzo di 479€, ribassato da quello di lancio di 579€ e al momento scontato su Amazon di altri 70€ per arrivare fino a 409€. Difficile commentare il prezzo. Questo è uno smartphone che o non vi serve (ed è meglio tenersene alla larga) oppure che risponde esattamente ad una vostra esigenza.