Recensione Chromecast con Google TV HD: averlo avuto anni fa!

Chromecast con Google TV HD è l'attesa verzione 1080p del dongle Android TV di BigG. Apparentemente identica al precedente modello 4K, ha in realtà un paio di punti degni di nota, ma non aspettatevi rivoluzioni, perché è fin troppo chiaro che non è qui che le troverete.

Confezione e costruzione

Hardware

L'abito non fa il monaco, infatti all'interno il nuovo Chromecast HD è diverso dal precedente. Cambia il processore (quad-core Cortex-A35 a 1,8 GHz), che adesso supporta il codec AV1, cambia il quantitativo di RAM, che scende da 2 ad 1,5 GB, rimane invariato lo spazio di archiviazione di 8 GB, che lascia all'utente appena 2 GB per app e giochi.

Questi sono in pratica i requisiti minimi per far girare Android TV con interfaccia Google TV e riprodurre contenuti in streaming.

Diciamo che Google non ha concesso niente, in parte per non superare il precedente modello, in parte per ridurre i costi di produzione.

La risoluzione massima, ovviamente, è full HD 1080p@60fps, con supporto HDR (HDR10/10+ ed HLG, non Dolby Vision, presente invece nella versione 4K). I codec audio supportati sono invece Dolby Digital/Digital+ e DTS; il Dolby Atmos è disponibile solo con Dolby Digital Plus via passthrough HDMI, se aveste un hardware dedicato collegato al televisore; esattamente come su Chromecast 4K.

Il sistema operativo è però più aggiornato: qui c'è Android TV 12 con patch di maggio 2022, e con questa versione del sistema operativo è arrivato anche il frame rate matching per adattare l'output alla frequenza di fotogrammi originale del contenuto che state guardando. Questa funzione non è presente nell'originale Chromecast 4K, ma è logico pensare che arriverà con l'attesissimo (ed in ritardissimo) aggiornamento ad Android TV 12.