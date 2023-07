Recensione Cat S75: il primo Android con connessione satellitare

La recensione di questo Cat S75 sarà abbastanza atipica. Questo perché la funzionalità che davvero rende interessante questo smartphone rugged è una: la connettività satellitare. S75 è il primo smartphone Android venduto in Italia a essere dotato di connettività satellitare. Scopriamolo in questa recensione. PRO Messaggistica satellitare...

Prima di parlare di quello di cui davvero conta leviamoci le formalità. Questa è la scheda tecnica di Cat S75, realizzato da Bullit. Scheda tecnica Processore Mediatek Dimensity D930 octa core a 2,2 GHz

6 GB di RAM

128 GB di memoria interna (espandibile, ma rinunciando alla connessione satellitare)

Schermo da 6,6" FullHD+ a 120 Hz con vetro Gorilla Glass Victus

Fotocamere:

- 50 megapixel ƒ/1.8

- 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2

- 2 megapixel macro ƒ/2.4

- 50 megapixel ƒ/1.8 - 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2 - 2 megapixel macro ƒ/2.4 Fotocamera frontale 8 megapixel ƒ/2.0

Batteria da 5.000 mAh

Spessore 11,8mm

Peso 268 grammi Lo smartphone ha poi supporto per la protezione IP68-IP69K ad acqua e polvere, la protezione per gli standard MIL-STD-810H per cadute e alte/basse temperature, oltre a essere stato testato per cadute sull'acciaio fino a 1,8 metri di altezza. Si tratta quindi di uno smartphone rugged a tutti gli effetti. Nonostante questo il design è semplice e pulito. Certo è, come avrete capito dai numeri, che non è uno smartphone sottile e leggero. Rimane comunque un dispositivo tascabile, a differenza proprio di molti rugged.

Il sistema è Android 12 ed è garantito l'aggiornamento almeno fino ad Android 14. A nostro giudizio partire da una "vecchia" versione su uno smartphone del genere non è un vero handicap, se non per il fatto che magari avrebbe potuto ricevere un aggiornamento di versione in più nel futuro. Android è stato presentato in modo assolutamente standard, senza nessun personalizzazione, se non per il toggle rapido che abilita la connettività satellitare. Questa è accessibile tramite l'app Bullit. Una volta aperta questa applicazione vi troverete davanti a un menù che vi permetterà di inviare SMS a qualsiasi vostro contatto, come un qualsiasi servizio di messaggistica. Con la differenza che state usando la connessione satellitare (o il Wi-Fi se disponibile, ma in quel caso tanto vale mandare un messaggio tramite WhatsApp o Telegram). Da questa app si può anche inviare rapidamente la posizione tramite SMS oppure attivare il tracciamento. Sono tutti servizi a pagamento e sono disponibili dei pacchetti di messaggi a partire da 4,99€ al mese per 30 messaggi fino a 29,99€ al mese per 300 messaggi al mese. C'è anche un pacchetto annuale da 59,99€ per 250 messaggi totali. Comodo se lo usereste solo in alcuni mesi dell'anno (tutti i piani sono comunque annuali).

Il menù SOS invece avvia una chat con la centrale operativa. Dopo aver risposto ad alcune domande, come se siete il proprietario dell'abbonamento o il tipo ti pericolo verrà inviata la vostra posizione e la richiesta di soccorso. Potrete poi anche continuare a scrivere per dare altri dettagli. Ovviamente la connettività satellitare presuppone che la visione del cielo sia "libera". Una grafica vi mostrerà in che direzione orientarvi e vi basterà in realtà che solo quella parte di cielo sia visibile. C'è anche un indicatore della stabilità della connessione, ma noi siamo riusciti a mandare SMS anche con un segnale basso. Il tempo di connessione dai nostri test è stata inferiore al minuto. È in sostanza lo stesso servizio offerto da iPhone 14 Pro, ma con la possibilità di inviare SMS anche ai vostri contatti. Si tratta a tutti gli effetti di una funzionalità che potrebbe salvarvi la vita se visitate zone con poca o nessuna copertura cellulare. Ma non solo. Perché potrete programmare l'avvio del servizio alla pressione prolungata di un tasto rosso sulla parte superiore. In sostanza potrebbe aiutarvi anche se non doveste riuscire a digitare sullo schermo, magari però sotto copertura cellulare (nel caso non doveste riuscire a indirizzare lo smartphone verso il cielo). Se dovessimo trovare un limite è la visibilità del display sotto il sole all'esterno, non ottimale. Le fotocamere sono appena sufficienti se dovete scattare una foto al volo, ma non sono comparabili ad altri smartphone della stessa fascia di prezzo.

Ovviamente ciascuno valuterà in autonomia l'utilità di un servizio simile, ma è indubbio che possa davvero salvarvi la vita (noi abbiamo fatto un test, in accordo con la centrale operativa). Il suo prezzo è di 649€ ma si trova a circa 100€ in meno su Amazon.

Giudizio Finale Cat S75 Cat S75 è il primo smartphone Android con connessione satellitare. Si presenta come un comune smartphone rugged moderno e il suo prezzo è accettabile. Per il resto non c'è molto altro da dire, se non che abbiamo testato la connettività satellitare con successo, anche nella versione SOS. Se non vi interessa questa funzione non è lo smartphone per voi.

